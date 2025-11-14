Nueva York. Un jurado de Nueva York halló culpable este viernes a un hombre que en 1999 asesinó a una niña de trece años y cuyo caso quedó sin resolver hasta que fue arrestado en 2021, cuando la moderna tecnología del ADN llevó a las autoridades hasta el culpable.

El pasado septiembre comenzó el juicio contra Joseph Martínez, de 49 años, en el condado de El Bronx, acusado de dos cargos de asesinato, luego de que el ADN familiar lo vinculara con la muerte de Minerliz Soriano.

Su cadáver fue hallado en un contenedor de basura detrás de una tienda en un complejo de apartamentos en este condado neoyorquino, tres días después de su desaparición, el 24 de febrero de 1999.

PUBLICIDAD

Durante varios años, la policía entrevistó a testigos, siguieron pisas y tomaron muestras de ADN sin encontrar un culpable, con lo que el caso quedó en suspenso hasta que fue reabierto en 2018.

En 2017, el estado de Nueva York aprobó el uso del ADN familiar y el caso Soriano se convirtió en el primero en resolverse usando esta tecnología, en el que se comparan perfiles de ADN de un sospechoso con parientes potenciales en una base de datos.

Los investigadores tomaron una muestra de semen que encontraron en la sudadera de la niña y, al someterlo a la prueba, coincidió con el padre de Martínez, que estaba en la base de datos por una condena previa.

A partir de esa pista, los detectives obtuvieron una muestra directa de ADN de Joseph Martínez -quien se presentaba en redes sociales como “Joe Jupiter” y tenía un negocio de astronomía callejera- y confirmaron que coincidía con la muestra encontrada en la ropa de la víctima, identificándolo así como el asesino.

Martínez ofrecía a sus clientes sesiones privadas y públicas de observación astronómica y también organizaba fiestas, según CNN.

“Los detectives de El Bronx y mis fiscales nunca se rindieron en su empeño por llevar ante la justicia al asesino de esta niña. Fue su incansable dedicación y compasión, junto con la tecnología avanzada en el análisis de ADN lo que condujo al arresto y la condena”, dijo en un comunicado la fiscal de El Bronx, Darcel D. Clark.

“Espero que este veredicto traiga algo de consuelo a la familia de Minerliz”, agregó la fiscal.

Martínez será sentenciado el 8 de enero.