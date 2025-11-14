Washington. Un grupo de 24 sobrevivientes de los crímenes sexuales del pederasta fallecido Jeffrey Epstein urgieron al Congreso este viernes por medio de una carta que voten a favor de publicar todos los archivos del caso.

La carta que fue entregada a los legisladores insiste en que “cuando emitan su voto no olviden el horror que sintieron” al conocer los crímenes cometidos y recordaron que “no existe término medio para esconderse detrás de una afiliación partidista”.

Entre los firmantes de la carta se encuentra la familia de Virginia Roberts Giuffre, una de las víctimas cuyo testimonio judicial fue clave para entender el funcionamiento de la red de pederastía de Epstein y su cómplice Ghislaine Maxwell.

“Sean Valientes” y “cumplan una promesa que el pueblo estadounidense ha esperado por demasiado tiempo”, puntualiza la carta que fue rescatada por diversos medios estadounidenses.

La petición de las víctimas llega dos días después de que el Congreso publicara unos 20,000 archivos del expediente, que incluyen correos compartidos entre Epstein con diversos personajes y en los cuales asegura que el presidente, Donald Trump, tenía conocimiento de sus crímenes y que incluso había pasado “horas” con una de las víctimas.

Esta última publicación, puso de nuevo en el ojo de la crítica al mandatario republicano, quien calificó los archivos develados por “una farsa” y en una publicación en su Truth Social pidió al Departamento de Justicia que investigue la relación de Epstein con figuras demócratas como el expresidente Bill Clinton o el senador Larry Summers.

El Comité de Supervisión de la Cámara Baja ya había publicado en septiembre más de 200 folios de un álbum con felicitaciones por el cumpleaños 50 del financiero neoyorquino, entre ellos un supuesto dibujo lascivo hecho por Trump que probaría la afinidad entre ambos, una relación a la que el presidente, que niega ser el autor del garabato, siempre ha quitado peso asegurando que se había distanciado de Epstein mucho antes de que se conocieran sus crímenes.

Esta semana, la demócrata de Arizona Adelita Grijalva fue juramentada tras más de 50 días de bloqueo republicano y aseguró que votaría para desbloquear los archivos en una acción clave, al convertirse en el voto 218 que permitiría aprobar la medida.