El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, calificó este domingo de “reprobable” y “un ataque a los valores de la ciudad” el lanzamiento de dos artefactos sospechosos frente a su residencia oficial, la Gracie Mansion, durante una manifestación de extrema derecha con tintes antimusulmanes.

A través de un comunicado oficial, el primer alcalde musulmán en la historia de la urbe neoyorquina denunció que la protesta, organizada por el agitador de extrema derecha Jake Lang, estuvo “enraizada en el fanatismo y el racismo”.

“Este tipo de odio no tiene cabida en la ciudad de Nueva York. Es una afrenta a nuestra unidad”, afirmó el alcalde, quien además calificó de “perturbador” el uso de dispositivos con potencial explosivo para intentar herir a los ciudadanos.

Los hechos ocurrieron el sábado durante una tensa jornada en la que coincidieron la protesta antimusulmana de Lang y una contraprotesta en apoyo a la comunidad islámica, coincidiendo con el mes sagrado del Ramadán.

Según informó el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), los agentes hallaron dos dispositivos, uno de ellos con una mecha encendida y envuelto en cinta adhesiva, lo que provocó escenas de pánico y la evacuación de decenas de personas cuando comenzó a salir humo de uno de los objetos.

Aunque los reportes iniciales sugerían que se trataba de “bombas de clavos”, la NYPD desmintió esa información tras trasladar los objetos a una zona segura en El Bronx para su análisis y posterior destrucción.

Mamdani aprovechó su mensaje para agradecer la labor de los agentes de policía, quienes, según sus palabras, “corrieron hacia el peligro sin vacilar”.

Hasta el momento, las autoridades han confirmado la detención de seis personas, dos de ellas vinculadas directamente con el lanzamiento de los objetos.