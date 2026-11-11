La familia de Joseph Owusu, un joven de 24 años cuyo cuerpo fue abandonado dentro de una bolsa de basura en una acera de Brooklyn, Nueva York, reclama respuestas y justicia mientras las autoridades investigan las circunstancias de su muerte.

Los restos de Owusu fueron encontrados el pasado 30 de octubre, luego de que la Policía recibiera una llamada y acudiera al lugar. Al llegar, los agentes localizaron a un hombre inconsciente, quien fue declarado muerto en la escena, según informó el Departamento de Policía de Nueva York.

Imágenes de cámaras de vigilancia obtenidas por el canal News 12 muestran el momento en que un vehículo se detiene en una calle durante la noche. De este descienden dos hombres y uno de ellos abre el maletero para sacar una bolsa de gran tamaño y arrastrarla hasta la acera.

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En la grabación, el segundo individuo permanece cerca del automóvil y parece señalar hacia algún lugar mientras su acompañante deja la bolsa. Horas más tarde, cuando ya había amanecido, otro video muestra a un recolector de chatarra que coloca el paquete en una carretilla y se marcha del lugar.

La muerte del joven ha devastado a sus familiares, quienes son originarios de Ghana. Según relató su hermano, Kojo Yeboah, a ABC 7 NY, Owusu era un apasionado de la música y disfrutaba participar en el grupo musical de su iglesia, donde tocaba el órgano.

Su talento era reconocido por otros miembros de la congregación. Daniel Obeng, integrante de la Iglesia Metodista Unida de Ghana, explicó a News 12 que Owusu tenía la capacidad de sustituir al director del coro cuando este no podía asistir.

Además de su faceta musical, el joven trabajaba como cuidador de personas con discapacidades, según informó la Embajada de Ghana en un comunicado.

Tras conocerse su muerte, allegados y personas solidarias impulsaron una campaña de recaudación de fondos en GoFundMe para brindar apoyo económico a sus familiares.

Hasta el momento, las autoridades no han anunciado arrestos relacionados con el caso. Yeboah, quien aseguró haber visto repetidamente las imágenes de vigilancia, indicó que no ha podido identificar a los dos hombres que aparecen en ellas.

“Quiero que se haga justicia por Joseph. Quiero que salga a la luz la verdad, porque mi hermano no merecía morir de la manera en que murió”, expresó a ABC 7 NY.

“Solo tenía 24 años. Le quedaba mucho por vivir”, lamentó.