GLASTONBURY, Connecticut. Mary Notarangelo vivió una vida solitaria en sus últimos años, según las pocas personas que tuvieron contacto con ella. La detective de policía jubilada cuidaba de sus numerosas aves en su casa de Connecticut y publicaba vídeos de ellas en las redes sociales, incluido uno en el que la acompañaban en un viaje a una tienda de artesanía local.

Pero una solicitud de control de bienestar a la policía el año pasado reveló verdades inquietantes. Se encontraron condiciones de acumulación compulsiva en su casa de Glastonbury, al sureste de Hartford, cuando las autoridades intentaron encontrarla el pasado mes de julio. No fue hasta febrero cuando un equipo de trabajadores que utilizaba una pequeña excavadora descubrió sus restos óseos. Según un informe policial publicado el miércoles, fueron encontrados bajo una pila de escombros amontonados justo dentro de la puerta principal.

La policía de Glastonbury dijo que las condiciones de la vivienda unifamiliar, situada en una carretera rural en el bosque, eran de las peores que habían visto y dificultaron varios intentos de búsqueda a lo largo de los meses. Los agentes dijeron que había “montañas” de basura de dos metros de altura bloqueando las puertas de entrada. Se encontraron pájaros muertos en jaulas, junto con ratones corriendo y un gato vivo. Y había un hedor terrible.

“Una vez dentro, observé más montañas de basura, telarañas y arañas”, escribió el agente Anthony Longo en el informe. “No había ningún camino. La única forma de pasar de una habitación a otra era trepando por encima de la basura”.

No está claro cómo murió Notarangelo. A sus 73 años, era una detective de policía jubilada de Bridgeport y practicante de la religión Wicca desde hacía mucho tiempo, según funcionarios y amigos. Su muerte fue reportada por primera vez por Hearst Connecticut Media el miércoles.

La oficina del médico forense del estado dijo que no se pudo determinar la causa de la muerte porque los restos eran en su mayoría esqueléticos. Un amigo había llamado a la policía para solicitar una revisión de bienestar el 3 de julio de 2024. Le dijo a los investigadores que Notarangelo le había enviado un mensaje de texto por última vez alrededor del 12 de junio de 2024, diciendo que tenía calambres abdominales, vómitos y que se había caído. No está claro por qué el amigo, que no respondió a las llamadas ni a los mensajes de texto, esperó tanto tiempo para llamar a las autoridades.

Tampoco está claro por qué se tardó siete meses en encontrar sus restos, aunque se habían realizado varios intentos y las autoridades citaron los montones de basura y otros objetos. Un portavoz de la policía no respondió inmediatamente a un correo electrónico en el que se le pedía su opinión sobre la cronología de los hechos.

“Es muy perturbador y muy triste”, dijo otra amiga, Patti Steeves, que trabajó con Notarangelo en el Departamento de Policía de Bridgeport como empleada civil hace años. “Por muy peculiar que fuera, era una buena persona en el fondo”.

Steeves añadió: “Era una apasionada de su fe. Era una apasionada de su trabajo. Tenía un gran sentido del humor. Y amaba a sus animales. Amaba a sus animales más que a sí misma”.

Steeves dijo que intentó hablar con Notarangelo sobre el acaparamiento, pero Notarangelo no quiso discutir el tema.

Dijo que Notarangelo era una “fanática de los pájaros” que tenía unos 20 pájaros, entre ellos cacatúas, cacatúas ninfa y loros, además de un gato y un perro.

La policía de Bridgeport dijo que Notarangelo trabajó allí desde 1985 hasta 1996. Fue ascendida a detective en 1992 y a sargento un año después. Steeves dijo que se jubiló por discapacidad después de sufrir un accidente de coche mientras estaba de servicio, en el que se lesionó la espalda y las piernas.

Notarangelo publicaba ocasionalmente en sus cuentas de redes sociales, diciendo que era una amante de los animales y una “maestra intuitiva y de reiki”, en referencia a la práctica curativa japonesa. Publicaba vídeos y fotos de sus pájaros, incluyendo una cacatúa posada en un carrito de la compra durante su salida a una tienda de manualidades.

La policía y los bomberos registraron la casa por primera vez el 3 de julio de 2024, el día en que se solicitó la comprobación del bienestar, pero no pudieron encontrarla, citando como factor principal los montones de objetos acumulados. También enviaron un dron a la casa, pero chocó con telarañas y quedó inutilizado, según la policía. Según dijeron, se llevaron a cabo más registros el 5, el 11 y el 12 de julio, y el 20 de noviembre.

El 24 de febrero, un equipo de servicios medioambientales llegó con una pequeña excavadora. Se retiró la madera contrachapada de la zona de la puerta principal y los equipos utilizaron la excavadora para retirar con cuidado el contenido de la casa a través de la abertura. Los restos de Notarangelo fueron descubiertos en cuestión de minutos, según la policía.

En marzo se asignó un abogado para gestionar el patrimonio de Notarangelo. El miércoles no respondió a las llamadas ni a los mensajes de correo electrónico.

Los familiares de Notarangelo, incluidos su hermano y su sobrina, se negaron a hacer comentarios.