Las autoridades de Michigan investigan el hallazgo del cadáver de un recién nacido dentro de un baño portátil del festival de música electrónica Electric Forest, celebrado el pasado fin de semana en el estado.

Según informó el Sexto Distrito de la Policía Estatal de Michigan en su cuenta de X, el cuerpo del bebé, que se cree tenía 28 días de nacido o menos, fue encontrado por un empleado de la empresa encargada del mantenimiento de los baños portátiles mientras realizaba labores de rutina durante el festival.

Por el momento, se desconoce la identidad y el paradero de la madre del recién nacido.

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Las autoridades solicitaron la colaboración de la ciudadanía para obtener información relacionada con el caso.

“Esta investigación continúa en curso y, por el momento, no hay información adicional que compartir. Tampoco existe ninguna amenaza conocida para el público”, escribió la Policía en su publicación.

Policía de Michigan informa sobre hallazgo de un recién nacido muerto ( Fotocaptura X )

Al cuerpo del bebé se le realizará una autopsia para determinar la causa y las circunstancias de su muerte.

El festival Electric Forest se extendió por cuatro días y reunió a decenas de miles de asistentes en el oeste de Michigan. En su programación destacaron presentaciones de artistas como Illenium, Excision, Kaskade, Chris Lake y GRiZ, entre otros exponentes de la música electrónica.