Una intensa búsqueda por la desaparición de una niña de 2 años en San Antonio, Texas, terminó en tragedia luego de que las autoridades confirmaran que la menor fue encontrada sin vida pocas horas después de que se activara una Alerta AMBER.

La víctima fue identificada como Aryana Treviño Martínez, quien fue localizada inconsciente en una zona de matorrales cercana al lugar donde había sido vista por última vez, informó el Departamento de Policía de San Antonio en una publicación en Facebook. La información fue reportada inicialmente por PEOPLE y retomada por People en Español.

Posteriormente, la Oficina del Médico Forense del Condado de Bexar confirmó el fallecimiento de la menor, de acuerdo con los medios KENS 5, KSAT y MySA.

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Alerta AMBER

Según un informe preliminar de la Policía de San Antonio, citado por KSAT, los agentes respondieron alrededor de las 8:00 p.m. del domingo a un reporte sobre una niña desaparecida en la cuadra 4700 de Allegheny Drive, al noroeste de la ciudad.

Familiares informaron a los investigadores que la pequeña se había alejado de la vivienda, por lo que se inició un amplio operativo de búsqueda en el que participaron múltiples unidades y recursos especializados.

Horas más tarde, el Departamento de Seguridad Pública de Texas emitió una Alerta AMBER para solicitar la colaboración de la ciudadanía. La alerta fue cancelada cerca de las 3:00 a.m. del lunes, después de que Aryana fuera localizada.

De acuerdo con un investigador presente en la escena, citado por KSAT, la niña fue encontrada en un área de arroyo cubierta de maleza y con acumulación de agua, detrás de la zona de Belle Ellen.

Las autoridades también revisan imágenes de cámaras de seguridad que, según el medio, aparentemente muestran a la menor caminando sola por un callejón antes de su muerte. Además, continúan buscando otros videos que permitan establecer si estuvo acompañada por alguna persona antes de ser encontrada.

Hasta el momento, la Oficina del Médico Forense del Condado de Bexar no ha determinado la causa ni la forma de la muerte de Aryana Treviño Martínez, por lo que la investigación permanece abierta.