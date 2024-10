WASHINGTON. Kamala Harris se presentó el martes ante una multitud desbordada cerca de la Casa Blanca y prometió a los estadounidenses que lucharía por ellos todos los días, mientras instaba a los votantes a rechazar los esfuerzos de Donald Trump por sembrar la división y el miedo, declarando: “No tiene por qué ser así”.

A una semana de la jornada electoral, la vicepresidenta trató de acentuar el contraste con Trump al pronunciar su alegato final desde el mismo lugar de la Elipse cubierta de hierba donde el expresidente republicano fomentó la insurrección del Capitolio en 2021, prometiendo que trabajaría para mejorar la vida de la gente mientras argumentaba que su oponente republicano solo está en ello por sí mismo.

“Voy a ser honesta con ustedes: No soy perfecta”, dijo. “Cometo errores. Pero les prometo lo siguiente: Siempre los escucharé, aunque no vote por mi. Siempre les diré la verdad, aunque sea difícil de oír. Trabajaré cada día para llegar a consensos y compromisos que permitan hacer las cosas. Y si me dan la oportunidad de luchar en su nombre, no habrá nada en el mundo que se interponga en mi camino”.

Harris comenzó su discurso de clausura recordando a los votantes el papel de Trump en el caos del 6 de enero de 2021, cuando vomitó falsedades sobre las elecciones presidenciales de 2020 que inspiraron a una multitud a marchar hacia el Capitolio e intentar sin éxito detener la certificación de la victoria del demócrata Joe Biden. Sacó a colación sus amenazas de usar el ejército contra sus rivales políticos y su etiquetado de los que no están de acuerdo con él como “el enemigo desde dentro”.

“Miren, sabemos quién es Donald Trump. Es la persona que se plantó en este mismo lugar hace casi cuatro años y envió a una turba armada al Capitolio de Estados Unidos para anular la voluntad del pueblo en unas elecciones libres y justas”, dijo. Trump, añadió, “ha pasado una década tratando de mantener al pueblo estadounidense dividido y temeroso el uno del otro”.

“Este no es un candidato a presidente que esté pensando en cómo mejorar tu vida”, dijo, tachando a Trump de “tirano mezquino” y “aspirante a dictador”.

Harris continuó: “Pero Estados Unidos, estoy aquí esta noche para decir: Eso no es lo que somos”. Y añadió: “No tiene por qué ser así”.

Harris trató de aprovechar el escenario más amplio que le quedaba antes del cierre de las urnas para argumentar por qué los votantes deberían rechazar a Trump y considerar lo que ella ofrece, al tiempo que se presentaba a los votantes que clamaban por más información.

Con la Casa Blanca brillando a sus espaldas, Harris animó a la multitud a visualizar sus futuros divergentes dependiendo de quién gane el día de las elecciones.

“En menos de 90 días, Donald Trump o yo estaremos en el Despacho Oval”, dijo. “El primer día, si es elegido, Donald Trump entrará en ese despacho con una lista de enemigos. Cuando sea elegida, yo entraré con una lista de tareas pendientes”.

Harris pasó a enumerar objetivos políticos clave, incluida la ampliación de la cobertura de Medicare de la atención médica a domicilio, el aumento de la oferta de viviendas en el país y el trabajo para restaurar el acceso nacional al aborto.

Su discurso atrajo a una multitud a Washington, y sus partidarios se dirigieron hacia el Monumento a Washington, en el National Mall. Y lo que es más importante, su campaña espera que el escenario ayude a captar la atención de los votantes de los estados más disputados, que siguen indecisos sobre a quién votar, o si votar o no.

Antes del discurso de Harris, su campaña presentó a un grupo de estadounidenses corrientes que hablaron de sus sueños y prioridades, en lugar de mostrar el poder de las estrellas que se ha visto en algunos actos recientes de Harris. Entre ellos se encontraban Amanda Zurawski, una mujer que estuvo a punto de morir de septicemia después de que se le denegara la atención médica en virtud de la estricta prohibición del aborto en Texas; Craig Sicknick, hermano del agente de policía del Capitolio Brian Sicknick, fallecido tras el atentado del 6 de enero; y un matrimonio de Pensilvania que antes votaba a Trump pero ahora respalda a Harris.

Ruth Chiari, de 78 años, de Charlottesville, Virginia, dijo que asistió a la manifestación con su marido para “apoyar la democracia”.

“Creo que todo el mundo entiende lo que está en la papeleta”, dijo mientras esperaba en fila para entrar al acto. “O vamos a tener un autócrata o libertad”.

Kathleen Nicholas, de 36 años, trabajadora de relaciones gubernamentales en Washington, recordó el 6 de enero y le encantó el contraste de la multitud y el ambiente del martes con aquel día. “Me gusta que eligiera este lugar para su clausura”, dijo. “Tener algo que es un contraste directo con ese día es lo que necesitábamos”.

Con el tiempo corriendo y la carrera apretada, Harris y Trump han buscado grandes momentos para tratar de cambiar el impulso hacia su lado.

El discurso se produjo días después de que Harris viajara a Texas, un estado republicano, para aparecer junto a la megaestrella Beyoncé e insistir en las consecuencias para las mujeres de que el Tribunal Supremo anulara el caso Roe contra Wade. También se trataba de un discurso destinado a convencer a los votantes de los estados más disputados.

El último discurso de la vicepresidenta llevaba semanas preparándose. Pero sus ayudantes esperaban que su mensaje tuviera más impacto después del mitin de Trump del domingo en el Madison Square Garden de Nueva York, donde los oradores profirieron insultos crueles y racistas.

“A diferencia de Donald Trump, yo no creo que la gente que no está de acuerdo conmigo sea el enemigo”, dijo Harris. “Él quiere meterlos en la cárcel. Yo les daré un asiento en mi mesa. Y me comprometo a ser una presidenta para todos los estadounidenses. A poner siempre al país por encima del partido y de uno mismo”.

También central en su mensaje: posicionarse como una “nueva generación” de líderes después de Trump e incluso de su actual jefe, el presidente Joe Biden.

“Es hora de dejar de señalar con el dedo y empezar a cerrar los brazos”, dijo. “Es hora de pasar página al drama y al conflicto, al miedo y a la división. Es hora de una nueva generación de liderazgo en Estados Unidos. Y yo estoy dispuesta a ofrecer ese liderazgo como próxima presidenta de Estados Unidos”.

Reconoció que “muchos de ustedes todavía están empezando a saber quién soy” tras su sorprendente ascenso a la cabeza de la candidatura demócrata después de que Biden abandonara la carrera en julio, y aprovechó sus declaraciones para tratar de responder a la curiosidad de los votantes.

“Reconozco que ésta no ha sido una campaña típica”, dijo Harris, y añadió que “no tiene miedo de las luchas duras contra los malos actores y los intereses poderosos”.

Antes del discurso de Harris, Trump aprovechó unas declaraciones a los periodistas en su club de Mar-a-Lago, en Florida, el martes por la mañana, para acusar a Harris de cerrar con un mensaje que no aborda las luchas cotidianas de los estadounidenses y sus preocupaciones de la mesa de la cocina.

Dijo que Harris sigue “hablando de Hitler, y de nazis, porque su historial es horrible”, una referencia a Harris amplificando las advertencias de su exjefe de gabinete de que Trump hablaba con admiración del líder nazi mientras estaba en el cargo.

La secretaria de prensa de Trump, Karoline Leavitt, dijo: “Su argumento final al pueblo estadounidense es simple: Kamala lo rompió; él lo arreglará”.

Biden dijo a los periodistas el martes que no asistiría al discurso de Harris porque el evento es “para ella”, pero desató una tormenta de fuego antes de las declaraciones de Harris. Reaccionando a un cómico que llamó basura a Puerto Rico en un mitin de Trump el pasado fin de semana, Biden dijo: “La única basura que veo flotando ahí fuera son sus partidarios”.

Con los republicanos amplificando sus comentarios que parecían denigrar a los partidarios de Trump, Biden trató de aclararlos en un post en X. “Hoy temprano me referí a la retórica de odio sobre Puerto Rico vomitada por el partidario de Trump en su mitin del Madison Square Garden como basura - que es la única palabra que se me ocurre para describirla. Su demonización de los latinos es inconcebible. Eso es todo lo que quería decir. Los comentarios de ese mitin no reflejan lo que somos como nación”.