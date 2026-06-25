Harvey Weinstein no enfrentará un cuarto juicio en Nueva York por un cargo de violación. Los fiscales retiraron el caso de la era #MeToo el jueves después de que su acusadora dijo que no podía soportar volver a testificar.

El magnate del cine sigue condenado por otro delito sexual grave en Nueva York y por otros en California, y permanece tras las rejas. Pero el cargo de violación en Nueva York había quedado sin resolver después de que una condena anulada fuera seguida por dos jurados incapaces de llegar a un veredicto.

Jessica Mann, una estilista y actriz, pasó días en el estrado de los testigos en los tres juicios, diciéndoles a los jurados que Weinstein la violó en un hotel de Manhattan en 2013, y fue interrogada extensamente sobre la compleja relación que tuvo con él antes y después. El productor ganador del Óscar negó el cargo y sostuvo que todo lo que ocurrió entre él y Mann fue consensuado.

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En una carta que la fiscal Nicole Blumberg citó en el tribunal el jueves, Mann dijo que ya no podía “soportar pasar por esto”, y añadió que el caso de hace 8 años le ha “causado más daño que beneficio”.

Blumberg le dijo al tribunal que los fiscales creen en Mann y elogian su “valentía, fortaleza, coraje e inspiración” para otras sobrevivientes, pero dadas sus sensaciones respecto a seguir adelante, “corresponde el sobreseimiento”. Con eso, el juez Curtis Farber desestimó formalmente el caso.

Weinstein salió del tribunal con una expresión neutra y regresó a la cárcel para esperar una sentencia en septiembre por una condena en Nueva York por agresión sexual que involucra a otra mujer. Los fiscales buscan una pena de 20 años de prisión.

Una vez que Weinstein cumpla el castigo que reciba en Nueva York, deberá cumplir 16 años en California, donde fue condenado por violar a una tercera mujer, una actriz italiana. Él ha apelado ambas condenas.

Los abogados de Weinstein dijeron que él se sintió aliviado por la desestimación del caso relacionado con la acusación de Mann.

“Estos cargos nunca debieron presentarse desde el principio”, dijo el abogado Jacob Kaplan afuera del tribunal. “Él es inocente”.

Mann ha testificado que tuvo una relación consensuada e intermitente con Weinstein, quien estaba casado en ese momento.

Pero les dijo a los jurados que intentó repetidamente irse y que dijo que no a cualquier actividad sexual mientras él la acorralaba en una habitación de hotel el 18 de marzo de 2013. Habían planeado encontrarse en el vestíbulo para desayunar, pero él espontáneamente había tomado una habitación.

Ella dijo que él insistió, exigiendo que se desnudara y agarrándole los brazos, hasta que tuvo miedo de seguir protestando.