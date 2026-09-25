La Isla Grande y la de Maui en Hawai se preparaban para posibles inundaciones catastróficas, ante la cercanía del huracán Nolo.

Nolo se convirtió en huracán en ese océano por la noche y se prevé que se fortalezca mientras gira hacia la Isla Grande, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) en Estados Unidos. Los meteorólogos advirtieron que esa isla podría registrar acumulados de entre 15 a 30 pulgadas de lluvia, con cantidades mayores posibles hasta el sábado. Maui también podría ser afectada por inundaciones que amenazan la vida, indicó el NHC.

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Nolo tenía vientos de 85 millas por hora en la mañana de este martes y según el pronóstico metereológico se espera que se siga fortaleciendo hasta alcanzar las 140 millas por hora el lunes.

La serie de huracanes ocurre en un momento en que el fenómeno meteorológico de El Niño provoca importantes cambios ambientales en todo el mundo, alimentando la sequía en algunas zonas y generando inundaciones en otras. El Niño suele apaciguar la temporada de huracanes en el Atlántico, y a la vez tiende a impulsar la actividad de ciclones tropicales en el Pacífico gracias a la presencia de aire húmedo y baja cizalladura del viento.

Hawai ha sido azotado este año por grandes inundaciones en la primavera, un terremoto y otros dos huracanes desde mediados de agosto.

“En mis 20 años de experiencia aquí, nunca he visto tres avisos de huracán para las islas en el mismo año”, dijo John Bravender, del Servicio Meteorológico Nacional en Honolulu.

Aunque se prevé que la Isla Grande soporte la peor parte de Nolo, su trayectoria completa sigue siendo incierta, según Bravender, meteorólogo de coordinación de alertas del servicio meteorológico en Hawai.

Lo más preocupante, dijo, es que es probable que la lluvia más intensa caiga sobre la misma región del sureste de la Isla Grande que fue golpeada en agosto por el huracán Lala y donde el suelo aún está húmedo por precipitaciones adicionales.

“Hay varias comunidades que quedaron aisladas, inundadas, carreteras que fueron arrasadas”, señaló. “Es esa misma zona la que está más amenazada”.

Autoridades del archipiélago les pidieron a los residentes que preparen kits de emergencia, y el gobernador emitió una proclama de emergencia, activando a más de 230 miembros de la Guardia Nacional de Hawai. Las escuelas cerraron por el resto de la semana.

Hawaiian Electric, la principal empresa eléctrica del estado, indicó que los equipos que habían ayudado a la isla de Kauai a restablecer la electricidad tras el huracán Lowell de este mes regresarían a Oahu, Maui y la Isla Grande para prepararse de cara a la próxima tormenta.