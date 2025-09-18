Un helicóptero se estrelló en una zona rural cerca de la Base Conjunta Lewis-McChord, informó el Ejército de Estados Unidos el jueves.

No se ha informado de inmediato cuántas personas iban a bordo ni cuál es su estado.

El helicóptero se estrelló alrededor de las 9 p.m. del miércoles cerca de la base, según indicó un funcionario del Ejército en un comunicado.

“Esta sigue siendo una situación en desarrollo y no hay detalles adicionales disponibles en este momento”, señaló el comunicado.

No se han dado detalles sobre el helicóptero.

La base se encuentra a unas 10 millas (16 kilómetros) al sur de Tacoma y está bajo la jurisdicción del Cuartel General de la Base Conjunta del Ejército de EE. UU.

“Se nos informó que el ejército perdió contacto con un helicóptero en la zona”, indicó el departamento. Agregó que está trabajando en conjunto con la base y que no hay más detalles disponibles por el momento.