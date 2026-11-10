Un helicóptero turístico de la ciudad de Nueva York realizó un aterrizaje de emergencia el martes en un puerto de carga de Nueva Jersey después de que el piloto reportó posibles problemas en el motor.

La aeronave realizaba un vuelo de mantenimiento con dos personas a bordo cuando descendió en una carretera en la terminal marítima Port Jersey en Bayonne, al otro lado del río Hudson desde Manhattan, alrededor de las 8:55 de la mañana, informó la Administración Federal de Aviación.

Nadie resultó lastimado, indicó la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey. Se dejaron mensajes en busca de comentarios para el operador del helicóptero, FlyNYON.

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Un video de la escena muestra parte de la cola del helicóptero sobre la carretera, a unos 9 metros (30 pies) de la aeronave, un helicóptero Bell 206L-4 fabricado en 1999, según los registros de la Administración Federal de Aviación.

En una grabación del control de tráfico aéreo, se escucha al piloto decir: “auxilio, auxilio, auxilio” y “necesitamos aterrizar fuera del aeropuerto”. El helicóptero aterrizó varios minutos después, justo fuera de la terminal de contenedores, señaló la Autoridad Portuaria.

El año pasado, un helicóptero turístico Bell 206L-4 se precipitó al río Hudson, causando la muerte de las seis personas a bordo. Se encontraron restos de gansos en el helicóptero, lo que sugiere que el suceso se debió a un choque con las aves.

La semana pasada, Inspectoría General del Departamento de Transporte anunció una auditoría de las regulaciones sobre helicópteros turísticos, al citar “preocupaciones de larga data respecto a la seguridad de la industria y sobre si el marco regulatorio actual ofrece salvaguardas adecuadas”.

Desde 2008, ha habido al menos 58 accidentes de helicóptero que involucraron a helicópteros turísticos en Estados Unidos, incluidos 11 que fueron mortales, según el inspector general adjunto Marshall Jackson.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.