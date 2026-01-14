GAINESVILLE, Florida. Dos policías recibieron disparos el miércoles al responder a un tiroteo en un negocio en la ciudad donde se encuentra la Universidad de Florida, pero no sufrieron lesiones que pongan en peligro su vida, informaron las autoridades.

Los oficiales fueron emboscados cuando el sospechoso intentaba salir de un distrito comercial de Gainesville, Florida, con mucho tráfico en hora pico, donde acababa de matar a alguien en un almacén de madera cercano, informó el jefe de policía de Gainesville, Nelson Moya, en una conferencia de prensa.

Los oficiales intercambiaron disparos con el sospechoso, causándole la muerte. Un oficial resultó herido en un brazo y el otro en una pierna. Estaban siendo atendidos en un hospital cercano y se espera que se recuperen por completo, dijo el jefe de policía.

“Su heroísmo y sus acciones no solo lograron neutralizar a alguien que buscaba cometer un asesinato, sino que también garantizaron la seguridad del resto de nuestra comunidad”, dijo Moya. “La comunidad no corre peligro en este momento por nada relacionado con este incidente”. Ni el sospechoso ni la víctima del homicidio fueron identificados de inmediato por las autoridades. Si bien el sospechoso tenía una clara intención de dañar a la víctima, los detectives aún investigan el motivo del tiroteo fatal en el almacén de madera, según el jefe de policía.