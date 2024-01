( The Associated Press )

La ex primera dama de Estados Unidos Hillary Clinton mandó este miércoles un mensaje de apoyo a la directora y a la protagonista de la película ‘Barbie’, Greta Gerwig y Margot Robbie respectivamente, después de no haber sido nominadas para los Oscar 2024.

“Greta y Margot, aunque puede doler ganar la taquilla pero no llevarse el oro a casa, sus millones de fans las adoran. Ambas son mucho más que ‘Kenough’ (suficientes)”, expuso Clinton en su cuenta de Instagram añadiendo el hashtag #HillaryBarbie.

La mañana del martes la Academia de Hollywood anunció las nominaciones a su 96 edición y aunque ‘Barbie’ recibió ocho de ellas, incluida la de mejor película, Gerwig y Robbie brillaron por su ausencia en los apartados de mejor dirección y mejor actriz.

PUBLICIDAD

En cambio, Ryan Gosling, que interpreta a Ken en ‘Barbie’, sí que recibió una nominación como mejor actor de reparto.

Eso ha generado críticas por parte de seguidores de la película, dado que ‘Barbie’ aborda precisamente las dificultades que la famosa muñeca afronta al descubrir el mundo real, dominado por el patriarcado.

“Decir que estoy decepcionado de que no estén nominadas en sus respectivas categorías sería quedarse corto. No hay Ken sin Barbie y no hay película de ‘Barbie’ sin Greta Gerwig y Margot Robbie”, expresó Gosling en un comunicado.

Por su parte America Ferrera, parte también del elenco de ‘Barbie’, celebró su nominación en el apartado de mejor actriz de reparto y expresó su apoyo a sus compañeras.

“Gracias a la Academia, a ‘Barbie’ y a las reinas Greta y Margot que todos sabemos que se merecen todo por lo que han regalado al mundo”, escribió Ferrera en Instagram.

La gala de los Oscar se llevará a cabo el 10 de marzo en Los Ángeles en el teatro Dolby con el filme de Christopher Nolan ‘Oppenheimer’ como favorita con 13 nominaciones.