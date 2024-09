Ryan Routh se describió a sí mismo en línea como un hombre que construyó viviendas para personas sin hogar en Hawái, intentó reclutar combatientes para que Ucrania se defendiera contra Rusia y describió su apoyo y luego desdén por Donald Trump, e incluso instó a Irán a matarlo.

“Eres libre de asesinar a Trump”, escribió Routh sobre Irán en un libro aparentemente autoeditado en 2023, “Ukraine’s Unwinnable War”, que describía al expresidente como un “tonto” y un “bufón” tanto por las elecciones del 6 de enero. 2021, disturbios en el Capitolio y el “tremendo error” de abandonar el acuerdo nuclear con Irán.

Routh escribió que una vez votó por Trump y debe asumir parte de la culpa por el “niño que elegimos para nuestro próximo presidente y que terminó siendo un estúpido”.

Routh, de 58 años, fue arrestado el domingo después de que las autoridades dijeran que acosó al candidato presidencial republicano mientras jugaba golf en West Palm Beach, Florida, con un rifle estilo AK-47 en un aparente intento de asesinato frustrado por el Servicio Secreto.

Tres funcionarios que identificaron a Routh hablaron con The Associated Press bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a hablar sobre la investigación en curso y buscar un motivo. A través de su voluminosa huella en línea, registros públicos, entrevistas noticiosas y videos, surgió una imagen de Routh como un hombre con un pasado criminal, mucha indignación y políticas cambiantes.

Sus más de 500 publicaciones en X mostraron sus puntos de vista que van desde la izquierda a la derecha, incluido el apoyo a políticos como Bernie Sanders, Tulsi Gabbard y Nicki Haley, así como a Trump.

Los registros de votantes muestran que se registró como votante no afiliado en Carolina del Norte en 2012, y más recientemente votó en persona durante las primarias demócratas del estado en marzo.

Routh también hizo 19 pequeñas donaciones por un total de 140 dólares desde 2019 a ActBlue, un comité de acción política que apoya a los candidatos demócratas, según los registros federales de financiación de campañas.

En un tuit de junio de 2020, después del asesinato policial de George Floyd, Routh dijo que el entonces presidente Trump podría ganar la reelección emitiendo una orden ejecutiva para procesar la mala conducta policial. Sin embargo, en los últimos años, sus publicaciones parecen haber irritado a Trump, y expresó su apoyo al presidente Joe Biden y a la vicepresidenta Kamala Harris, la actual candidata presidencial demócrata.

“La DEMOCRACIA está en las boletas y no podemos perder”, escribió en X en abril en apoyo a Biden.

Routh se presentará hoy ante un magistrado por los hechos que se le imputan de apuntar contra el expresidente estadounidense.