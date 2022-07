Una pareja de Cedar Falls y su hija de 6 años fueron asesinados mientras acampaban en un parque estatal de Iowa en un ataque aparentemente aleatorio por parte de un hombre de Nebraska, quien luego se privó la vida, dijeron las autoridades.

La pareja deja un hijo de 9 años, según el alcalde de Cedar Falls. No quedó claro de inmediato si el niño estaba con su familia en el momento del ataque en el campamento del parque estatal Maquoketa Caves.

El Departamento de Seguridad Pública de Iowa identificó a las víctimas como Tyler Schmidt, de 42 años; su esposa también de 42 años, Sarah Schmidt; y su hija de 6 años, Lula Schmidt. Sus cuerpos fueron encontrados en su carpa la madrugada del viernes en el campamento, a unos 290 kilómetros (180 millas) al este de Des Moines.

Las autoridades dijeron que el presunto pistolero, Anthony Sherwin, de 23 años, fue encontrado muerto en una zona boscosa del parque con una herida de bala autoinfligida.

Anthony Sherwin (Departamento de Seguridad Pública de Iowa vía AP) ( The Associated Press )

Mitch Mortvedt, subdirector de la división de investigación criminal del Departamento de Seguridad Pública, dijo a The Associated Press (AP) el sábado que aún se desconoce el motivo del ataque.

“No sabemos qué condujo a esto, qué lo precipitó”, dijo, y agregó que hasta el momento, “la investigación no ha revelado ninguna interacción temprana entre la familia Schmidt y él”.

El alcalde de Cedar Falls, Rob Green, quien dijo ser vecino de los Schmidt, publicó en Facebook el viernes que el hijo de 9 años de la pareja “sobrevivió al ataque y está a salvo”. La publicación no decía si el niño estaba en la carpa o en el campamento cuando ocurrieron los disparos, y Green le dijo a AP que no tenía esos detalles. Las autoridades no confirmaron de inmediato la información en la publicación del alcalde ni hicieron ningún comentario sobre el niño.

Sarah Schmidt trabajaba en la Biblioteca Pública de Cedar Falls, que cerró el sábado tras la noticia de su muerte.

“Como muchos de ustedes que acaban de escuchar las noticias, estoy devastado”, escribió Green en Facebook. “Conocí bien a Sarah, y ella y su familia eran caminantes regulares aquí en el vecindario de Sartori Park. Estaba trabajando con ella esta semana en una presentación de tecnología de la biblioteca pública para el 26 de julio”, relató.

“He notificado a los vecinos y aquellos de ustedes que acaban de enterarse de esto a través de esta publicación, lo siento mucho”, dijo al también asegurar que próximamente compartiría los próximos detalles sobre servicios y memoriales.

Para el sábado por la tarde, más de $40,000 habían ingresado a una página de GoFundMe creada para el niño de 9 años. La página, que dice que fue organizada por una prima, Beth Shapiro, describió al niño como “fuerte, rodeado de familiares y amigos que lo apoyan lo mejor que podemos”. La página dice que el fondo lo ayudará ahora y ayudará a financiar su educación futura.

Los asesinatos provocaron la evacuación del parque y el campamento, incluido un campamento de verano para niños. Después de las evacuaciones, Sherwin era la única persona desaparecida, dijo Mortvedt.

Dijo que, durante el curso de la investigación, las autoridades se enteraron de que Sherwin estaba armado y “eso, por supuesto, aumentó nuestra conciencia”. Iowa permite que las personas con permisos porten armas de fuego prácticamente en cualquier parte del estado. Las autoridades no dijeron si Sherwin tenía un permiso y no proporcionaron información sobre el arma de fuego que se usó para matar a los Schmidt.

El Des Moines Register informó que Sherwin procedía de La Vista, Nebraska. El jefe de policía de La Vista, Bob Lausten, le dijo al periódico que Sherwin había vivido en un complejo de apartamentos con sus padres y que no tenía antecedentes de conducta delictiva.

Las autopsias de Sherwin y las víctimas estaban programadas para realizarse durante el fin de semana, dijo Mortvedt, y es probable que se publique más información en función de esos hallazgos.

El parque estatal y el campamento estaban cerrados hasta nuevo aviso. El Departamento de Recursos Naturales dijo en un correo electrónico a la AP que los campistas con reservaciones hasta el jueves recibieron reembolsos. Todos los campistas que estaban en el parque pero que no estaban asociados con el tiroteo pudieron recuperar sus pertenencias, dijo el Departamento.