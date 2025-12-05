NUEVA YORK. Durante años, el asesinato en 1997 de una joven encontrada en un parque estatal de Long Island —con el cuerpo desmembrado, sin identificar más allá del tatuaje de un melocotón— parecía destinado a permanecer sin resolver.

Todo cambió en 2011, cuando los investigadores descubrieron nuevos fragmentos óseos, junto con el cuerpo de su hija de 2 años, mientras peinaban una franja costera cerca de Gilgo Beach como parte de lo que se convertiría en una infame investigación sobre mujeres asesinadas en la zona.

Esta semana, la policía arrestó y acusó a un hombre del asesinato de la mujer, identificada posteriormente como Tanya Denise Jackson, según dos personas familiarizadas con la investigación.

Andrew Dykes, de 66 años, es el padre de la niña de 2 años, Tatiana Marie Jackson, según estas personas, que solicitaron el anonimato por no estar autorizadas a revelar los detalles de una acusación formal. Fue arrestado en Tampa y se encuentra recluido en la cárcel del condado de Hillsborough, Florida, a la espera de su extradición a Long Island, según los registros. El nombre de su abogado no estuvo disponible de inmediato. Un portavoz de la Fiscalía del Condado de Nassau se negó a hacer comentarios.

Otro hombre, Rex Heuermann, ha sido acusado de siete de los asesinatos de Gilgo Beach. Heuermann, arquitecto de Long Island, ha mantenido su inocencia. No existe un vínculo aparente entre Dykes, residente de Florida, y Heuermann.

Se encontraron un total de 10 conjuntos de restos humanos en la arena a lo largo de una avenida junto a la playa. Muchas de las víctimas eran mujeres cuyas desapariciones nunca se habían investigado a fondo. La policía, casi desde el principio, afirmó la posibilidad de que algunas fueran víctimas de un asesino en serie, pero también indicó que había evidencia de que la zona remota podría haber sido un vertedero para más de un asesino.

En abril, las autoridades de Long Island declararon no estar seguras de si Heuermann era responsable del asesinato de la madre y la hija. Estos comentarios surgieron cuando la policía del condado de Nassau anunció que había confirmado la identidad de Jackson, anteriormente conocida como “Peaches” por el tatuaje en su torso, o Jane Doe #3.

Tenía 26 años cuando murió y era veterana de la Guerra del Golfo, originaria de Mobile, Alabama, según informaron las autoridades.

Jackson vivía en Brooklyn con su hija al momento de su desaparición y se encontraba prácticamente distanciada de su familia, según la policía. Dijeron que la habían identificado a ella y a su hija mediante una investigación avanzada de ADN y genealogía.

En ese momento, Fitzpatrick afirmó que el padre de la niña estaba cooperando y no se le consideraba sujeto de investigación.

No se dispuso de inmediato de más detalles sobre el arresto de Dykes. Se espera que sea extraditado a Nueva York en los próximos días.