Un hombre sospechoso de conducir de manera imprudente en Louisiana terminó arrestado tras una persecución que incluyó un ataque de caimán, informaron el lunes las autoridades estatales.

La Policía Estatal de Louisiana identificó al detenido como Victor Rivas, de 40 años, residente de Montz, en la parroquia de St. Charles. Según las autoridades, el hombre sufrió heridas en los brazos luego del ataque del reptil y tuvo que recibir tratamiento médico antes de ser ingresado en prisión, según reportó NBC News.

Rivas enfrenta acusaciones por conducir en estado de embriaguez, resistirse al arresto y ser fugitivo de la vecina parroquia de Jefferson, indicó la Policía Estatal en un comunicado. Además, tenía órdenes de arresto pendientes relacionadas con un presunto caso de choque y fuga y conducción negligente.

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De acuerdo con los registros carcelarios, Rivas permanece recluido en el Centro Correccional Nelson Coleman, en Killona, con una fianza fijada en $17,500.

Hasta el momento no estaba claro si cuenta con representación legal. La oficina del defensor público de la parroquia de St. Charles no respondió de inmediato a solicitudes de comentarios realizadas el lunes.

Las autoridades explicaron que la persecución comenzó el domingo, luego de que agentes recibieran reportes sobre un vehículo manejado de forma temeraria en la autopista Interestatal 10, en Jefferson Parish, al oeste de Nueva Orleans.

La Policía Estatal indicó que el automóvil, descrito como un Toyota Supra, impactó una barrera de concreto y sufrió el reventón de uno de sus neumáticos.

Posteriormente, agentes localizaron el vehículo en la cercana parroquia de St. Charles y realizaron una parada de tránsito. Según la versión oficial, Rivas mostraba señales de intoxicación y huyó mientras los agentes lo investigaban por una posible violación relacionada con conducir bajo los efectos del alcohol.

Las autoridades señalaron que el hombre saltó desde una parte elevada de la autopista Interestatal 310 y cayó en una zona pantanosa.

Horas después, fue encontrado caminando por la carretera Highway 61, pero volvió a escapar hacia otra área de pantano. Fue entonces cuando, según la Policía Estatal, un caimán lo atacó.

A pesar de las heridas en los brazos, Rivas continuó huyendo hasta que finalmente fue localizado y arrestado con ayuda de tecnología de drones, informaron las autoridades.

La agencia destacó que el caso deja una advertencia clara sobre los riesgos de conducir bajo los efectos del alcohol.

“La conducción intoxicada puede provocar consecuencias graves e impredecibles”, indicó la Policía Estatal de Louisiana.