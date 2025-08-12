Un residente de Nueva York admitió haber intentado contrabandear tortugas protegidas valoradas en más de $1 millón desde Estados Unidos hacia Hong Kong, enviándolas en cajas etiquetadas como “juguetes de animales de plástico”.

Wei Qiang Lin, un ciudadano chino que reside en Brooklyn, se declaró culpable este lunes en un tribunal federal de Nueva York de intentar exportar más de 220 paquetes que contenían alrededor de 850 tortugas de caja del este y tortugas de caja de tres dedos, según informó el Departamento de Justicia de EE. UU.

Las tortugas, con un valor estimado en el mercado de $1.4 millones, fueron interceptadas por las autoridades durante una inspección fronteriza, indicaron los fiscales. Los agentes las encontraron atadas y envueltas en calcetines anudados dentro de las cajas de envío.

Las tortugas de caja del este y las tortugas de caja de tres dedos tienen marcas coloridas y son un “artículo muy codiciado” en el mercado de mascotas, tanto nacional como internacional, especialmente en China y Hong Kong, indicaron los fiscales. Estos reptiles están protegidos por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES).

Los fiscales añadieron que Lin también envió otros 11 paquetes que contenían reptiles, incluidos serpientes venenosas. Este enfrenta una pena de hasta cinco años de prisión cuando sea sentenciado el 23 de diciembre.