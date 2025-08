El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) advirtió que, además del problema con culebras no nativas que se han establecido en Puerto Rico, la isla ahora enfrenta un nuevo riesgo: la entrada de tarántulas venenosas, para las cuales no existe antídoto disponible localmente.

Según explicó el teniente Ángel Atienza, jefe de la Unidad de Vida Silvestre del DRNA, durante una de las conferencias de prensa del programa ‘En Récord ‘ —impulsado por la administración de la gobernadora Jenniffer González Colón—, existe una creciente preocupación en la agencia por la entrada de animales venenosos a Puerto Rico en los últimos meses.

Atienza señaló que, anteriormente, el tráfico de estas especies ocurría principalmente a través del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, lo que permitía una mayor intervención por parte de las autoridades y facilitaba la confiscación de animales. Sin embargo, advirtió que, en la actualidad, las compras electrónicas y los envíos por correo han abierto nuevas vías para que estas especies peligrosas lleguen directamente hasta los hogares en la isla.

“La gente tiene que saber que nosotros hacemos unos esfuerzos de controlar estas especies, pero sigue el tráfico. Se le ha facilitado el tráfico a las personas, porque antes todo entraba por el aeropuerto, pero ahora entra por las compañías de carga privada y te lo entregan en tu casa“, mencionó sobre la problemática.

El funcionario continuó diciendo que han incautado cajas por ejemplo, con sobre 250 diferentes especies, algunas de ellas venenosas como tarántulas.

“Son animales que están entrando a la isla constantemente y se venden por las redes sociales", afirmó.

El funcionario hizo un llamado a la ciudadanía a tomar precauciones, especialmente ante el riesgo que representan las tarántulas venenosas que se han encontrado en Puerto Rico. Advirtió que, en caso de una mordedura, sería necesario un antídoto para salvar la vida de la persona afectada, pero actualmente ese antídoto no está disponible en Puerto Rico.

“Es muy difiícil tener antídoto porque se supone que en Puerto Rico no haya ningún animal venenoso. Y pueden decir, ¿pero por qué no ha antídoto? Los antídotos son de corta duración y específicos para cada especie. Como aquí no hay ninguna (especie de tarántula venenosa que sea nativa), se supone que no haya antídoto. Habría que tratar de estabilizar la persona", explicó.

“No es culpa de Recursos Naturales, es del tráfico”, continuó.

Atienza finalizó diciendo que el DRNA está reincorporando funcionarios de vigilancia a distintos puntos, entre ellos el Aeropuerto, con el fin de incautar estas especies.