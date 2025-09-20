Restos humanos, incluyendo parte de un cráneo, fueron encontrados en el equipaje de un pasajero, reportó el Negociado de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés) de Estados Unidos.

El viajero, que abordaría un avión en el Tampa International Airport, reportó que llevaba 10 cigarros, pero cuando los oficiales verificaron su bolsa, encontraron los restos envueltos en papel de aluminio.

El viajero afirmó que los artículos eran para rituales, pero debido a graves riesgos para la salud, fueron incautados y destruidos”, dijo el director de operaciones de campo de CBP, Carlos Martel, en una publicación en X (antes Twitter).

También, hallaron plantas prohibidas. El tipo de plantas no fueron especificados.

“Nunca sabemos qué puede contener el equipaje, pero los contrabandistas deben saber que siempre tendremos algo que reprochar”, agregó.

La agencia no reveló la identidad de la persona ni si se enfrentaría a cargos criminales.