Un hombre de 38 años fue arrestado en Indianápolis, Indiana, luego de que su madre y su padrastro murieran en un incidente violento ocurrido el 11 de octubre, según documentos judiciales citados por medios estadounidenses.

El sospechoso, identificado como David White, enfrenta dos cargos de asesinato por los hechos, que fueron reportados a la Policía por vecinos que presuntamente presenciaron parte del ataque, informó People en Español.

De acuerdo con los testimonios recogidos por las autoridades, White habría atacado a su padrastro, Robert Jay Pottle Jr., de 80 años, con herramientas de jardinería y posteriormente con un cuchillo de cocina.

Los vecinos indicaron que observaron al sospechoso mientras presuntamente intentaba decapitar a su padrastro con una pala. Cuando el hombre mayor intentó quitarle la herramienta, White supuestamente comenzó a apuñalarlo.

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Mientras ocurría el ataque contra Pottle, la madre del sospechoso, de 75 años, yacía sin vida en la entrada de la residencia familiar. Cerca de su cuerpo se encontraron unas tijeras de jardinería ensangrentadas, según los informes citados por el medio.

Tras el incidente, White habría entrado a la vivienda y se quitó la ropa hasta quedarse en ropa interior, según el relato de los vecinos. Para entonces, las autoridades ya habían recibido una llamada de emergencia.

Cuando los agentes llegaron al lugar, el hombre se entregó sin oponer resistencia, de acuerdo con la información publicada.

Los documentos preliminares del caso señalan que el sospechoso parecía comprender lo sucedido, pero se negó a contestar preguntas porque, según alegó, lo habían mantenido retenido contra su voluntad.

White tenía prevista su primera comparecencia ante el tribunal el miércoles 14 de octubre. Al momento de la publicación del informe, todavía no había presentado una declaración de culpabilidad o inocencia y no contaba con representación legal, según los registros citados por People en Español.

Las autoridades esperaban presentar formalmente la denuncia correspondiente tras esa comparecencia.

El caso permanece sujeto al proceso judicial, por lo que las acusaciones contra White no constituyen por sí solas una determinación de culpabilidad.