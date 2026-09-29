Un hombre falleció al ser arrollado por un tren del metro de Nueva York cuando una bolsa que llevaba se quedó atascada en la puerta durante la hora punta de la tarde del lunes, según la policía.

Yaw Boahene, de 57 años, se bajaba del tren en una estación de metro de Brooklyn alrededor de las 6:00 p.m. cuando su bolsa, que la policía describió como una bolsa de la compra, se quedó enganchada en las puertas del tren al cerrarse. El vecino de Brooklyn fue arrastrado a las vías y atropellado por el tren al salir de la estación, según informó la policía en un comunicado.

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Según la policía, los agentes llegaron al lugar y encontraron a Boahene “inconsciente y sin dar señales de vida” en las vías del tren. Se certificó su fallecimiento en el lugar de los hechos.

La oficina del forense determinará la causa de la muerte. La investigación policial sigue en curso.

La Autoridad Metropolitana de Transporte, encargada de gestionar la red de metro, remitió las preguntas sobre el incidente a la policía.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.