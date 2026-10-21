Las autoridades en California investigan el caso de un hombre que fue arrestado y acusado del asesinato de su esposa, quien se encontraba desaparecida y cuya supuesta detención por parte de agentes federales de inmigración había sido reportada inicialmente por el propio sospechoso.

Jasmine Gill, una inmigrante de la India que trabajaba como enfermera, fue vista por última vez en su residencia de Sacramento, capital de California, el pasado 30 de septiembre.

El Departamento del Alguacil de Sacramento recibió la denuncia de desaparición el 4 de octubre.

Las autoridades contactaron a Gurinder Gill, de 28 años, esposo de la mujer con la que se encontraba en un proceso de divorcio, para preguntar cuándo era la última vez que había tenido contacto con ella.

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El hombre aseguró que su esposa había sido arrestada por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) mientras ella salió a recoger el correo del buzón en su residencia.

Sin embargo, las autoridades de inmigración negaron tener bajo custodia a la mujer o haber hecho operaciones en el área.

La investigación se centró en el hallazgo de restos humanos calcinados en el condado de El Dorado el 1 de octubre. Los exámenes de ADN confirmaron que eran los restos de la mujer desaparecida.

El sospechoso fue detenido y se encuentra en la cárcel principal del condado de Sacramento bajo cargos de asesinato, sin derecho a fianza.

La familia ha pedido ayuda a la comunidad para repatriar los restos de la joven a India y ayudar con la crianza del hijo de la pareja de ocho años.