Minneapolis. El hombre acusado de rociar con una sustancia desconocida a la legisladora demócrata, Ilhan Omar, en una reunión con ciudadanos en Minneapolis tiene antecedentes penales y ha hecho publicaciones en internet en apoyo al presidente Donald Trump.

Anthony Kazmierczak, de 55 años, fue condenado por robo de automóviles en 1989, ha sido arrestado varias veces por conducir en estado de ebriedad y tiene numerosas infracciones de tráfico, según muestran los registros judiciales de Minnesota. También hay indicios de que ha tenido fuertes problemas financieros, incluidas dos declaraciones de quiebra.

La policía dice que Kazmierczak usó una jeringa para rociar un líquido a Omar durante el evento del martes, después de que ella pidió que se elimine el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y el despido o juicio político de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, tras las muertes de Renee Good y Alex Pretti, baleados por agentes de inmigración. Los elementos de seguridad derribaron inmediatamente y arrestaron a Kazmierczak, quien fue encarcelado bajo un cargo preliminar de agresión en tercer grado, dijo el portavoz de la policía, Trevor Folke.

Las fotos de la jeringa, que cayó cuando fue derribado, mostraban lo que parecía ser un líquido de color marrón claro en su interior. Las autoridades no han dicho públicamente qué líquido era.

Tras el ataque, había un fuerte olor a vinagre en la sala, según un periodista de The Associated Press que estaba allí. Se llamó a científicos forenses, pero ninguna de las aproximadamente 100 personas que estaban allí tuvo una reacción física notable a la sustancia.

Omar continuó hablando durante unos 25 minutos después de que Kazmierczak fuera expulsado, diciendo que no se dejaría intimidar. Al salir, la congresista dijo que se sentía un poco nerviosa, pero no estaba herida, y que iba a ser examinada por un equipo médico.

Más tarde publicó en X: “Estoy bien. Soy una sobreviviente, así que este pequeño agitador no me va a intimidar para que deje de hacer mi trabajo. No dejo que los matones ganen”.

Un partidario de Trump

Hasta la mañana del miércoles, Kazmierczak no había sido acusado formalmente ni se había programado una comparecencia inicial en la corte. La fiscalía del condado Hennepin tiene hasta el jueves para acusarlo, pero podría solicitar una extensión. La fiscalía no ha comentado al respecto.

Se ignora si Kazmierczak tiene un abogado que comente sobre su situación judicial. El defensor público en jefe del condado, Michael Berger, dijo que el caso no ha sido asignado a su oficina.

Un vecino dijo al New York Post que Kazmierczak mencionó que iba a la reunión de Omar y “podría ser arrestado”.

En publicaciones en redes sociales, Kazmierczak se describió a sí mismo como un exingeniero de redes que vive en Minneapolis. Entre otras cosas, hizo comentarios críticos sobre el expresidente Joe Biden y se refirió a los demócratas como “enojados y mentirosos”.

“Trump quiere que Estados Unidos sea más fuerte y próspero”, escribió Kazmierczak. “Hacer que otros países dejen de robarnos. Recuperar el miedo que hace retroceder a los enemigos y ganar respeto de que, si alguien nos amenaza a nosotros o a nuestros amigos, los (palabrota)”.

En otra publicación, Kazmierczak preguntó: “¿Cuándo indemnizarán los descendientes de esclavos a las familias de los soldados de la Unión por liberarlos/morir por ellos, y no enviarlos de regreso a África?”.

Tras el tiroteo fatal del activista conservador Charlie Kirk en septiembre, Kazmierczak cambió por un tiempo su foto de perfil en Facebook a una foto de AP de Trump abrazando a la viuda de Kirk, Erika Kirk.

En desacuerdo con el presidente

Omar, de tendencia progresista, ha sido un objetivo frecuente de las críticas de Trump desde que se unió al Congreso en 2019.

Ese año, el mandatario instó a Omar y a otras tres congresistas novatas de color conocidas como “el escuadrón” a “regresar” a sus países si querían criticar a Estados Unidos. Omar fue la única de las cuatro que nació fuera de Estados Unidos, habiendo inmigrado al país cuando era niña después de que su familia huyó de la violencia en Somalia.

En los últimos meses, Trump intensificó sus críticas a Omar centrando su atención en el área de Minneapolis-St. Paul, que alberga a unas 84,000 personas de ascendencia somalí, casi un tercio de las personas de ese origen que viven en Estados Unidos. Durante una reunión del Gabinete en diciembre, se refirió a ella como “basura”. Y ha vinculado la ofensiva contra la inmigración en las Ciudades Gemelas a una serie de casos de fraude relacionados con programas gubernamentales en los que la mayoría de los acusados tienen raíces en el país del este de África.

La Casa Blanca no respondió a un mensaje enviado el martes en busca de comentarios. Pero, cuando se le preguntó sobre el ataque el martes por la noche, el presidente dijo a ABC News que no había visto las imágenes y la acusó de escenificar la agresión. “Probablemente se roció a sí misma, conociéndola”, dijo Trump.

Horas antes, también el martes, el presidente criticó a Omar mientras hablaba ante una multitud en Iowa, diciendo que su gobierno solo dejaría entrar a inmigrantes que “puedan demostrar que aman a nuestro país”.

“Tienen que estar orgullosos, no como Ilhan Omar”, dijo, provocando fuertes abucheos al mencionar su nombre.

“Ella viene de un país que es un desastre. Así que probablemente, se considera, creo —ni siquiera es un país”, añadió.

Legisladores enfrentan crecientes amenazas

El ataque se produjo días después de que un hombre fue arrestado en Utah por presuntamente golpear en la cara a la legisladora demócrata de Florida, Maxwell Frost, durante el Festival de Cine de Sundance y decir que Trump lo iba a deportar.

Christian Joel Young, de 28 años, dijo “vamos a deportar a los de tu clase” antes de golpear a la congresista, según una declaración jurada. Young también dijo algo similar a una mujer y la empujó, de acuerdo con los documentos judiciales. Fue acusado el martes en un tribunal estatal de dos cargos de agresión menor y robo con allanamiento de morada por entrar ilegalmente al bar.

Un juez le ordenó permanecer detenido sin fianza. El abogado de Young se negó a comentar.

Las amenazas contra los miembros del Congreso han aumentado en los últimos años, alcanzando su punto máximo en 2021 tras el ataque del 6 de enero al Capitolio, antes de disminuir ligeramente solo para volver a aumentar, según las cifras más recientes de la Policía del Capitolio.

Tras el ataque del martes a Omar, la Policía del Capitolio dijo en un comunicado que la agencia “trabaja con nuestros socios federales para que este hombre enfrente los cargos más graves posibles para disuadir este tipo de violencia en nuestra sociedad”.

Los legisladores han discutido el impacto del amenazante clima político en su capacidad para realizar asambleas y eventos públicos, y algunos incluso lo han mencionado en sus decisiones de no buscar la reelección.