SALT LAKE CITY. Un veterano militar que disparó accidentalmente y mató a un manifestante en una concentración de “No Kings” en Salt Lake City mientras intentaba detener a un presunto pistolero era un “voluntario de seguridad” de la protesta, según la policía y los organizadores.

El voluntario de seguridad, cuya identidad no se ha revelado públicamente, disparó tres veces contra Arturo Gamboa, de 24 años, quien presuntamente blandió un rifle contra la multitud el sábado. Los disparos alcanzaron tanto a Gamboa como al manifestante Arthur Folasa Ah Loo, según la policía.

Gamboa no disparó el rifle y no se han presentado cargos penales formales contra él. Sin embargo, fue detenido como sospechoso de asesinato y acusado de crear la situación peligrosa que provocó la muerte de Ah Loo, según la policía. Según los registros de la cárcel, el martes seguía bajo custodia.

No está claro qué pretendía hacer Gamboa con el rifle. Su padre, contactado por The Associated Press el martes, declaró la inocencia de su hijo.

“Mi hijo, Arturo Gamboa, es un chico inocente. Estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado”, dijo Albert Gamboa en una breve llamada telefónica.

La investigación incluye si el voluntario de seguridad estaba justificado al disparar, según informó el lunes el Departamento de Policía de Salt Lake City.

Utah es un estado en el que se permite el porte abierto de armas, lo que significa que las personas que pueden poseer legalmente un arma de fuego generalmente pueden llevarla en la vía pública.

“Inevitablemente, se van a dar casos como este, que pueden haber sido o no un malentendido”, afirmó Timothy Zick, profesor de la Facultad de Derecho William & Mary que ha escrito sobre las leyes que regulan las protestas públicas.

“Es difícil determinar quién está actuando de forma legal con un arma de fuego en medio de un espacio de protesta ya abarrotado y, a veces, caótico”, afirmó.

La policía dijo que el permiso para la protesta no especificaba que habría seguridad armada y que se estaban investigando las funciones y responsabilidades del personal del evento. La protesta, en la que participaron unas 10,000 personas, fue pacífica en todos los demás aspectos.

¿Cómo se desarrolló?

Miles de manifestantes marchaban por el centro de Salt Lake City cuando, alrededor de las 8 de la tarde, el veterano y otro hombre dijeron que vieron a Gamboa, que vestía completamente de negro, moverse detrás de una pared y sacar un rifle de una mochila, según un comunicado de prensa de la policía.

Los dos hombres sacaron sus pistolas y ordenaron a Gamboa que soltara el rifle, pero los testigos dijeron que, en cambio, se dirigió hacia la multitud y sostuvo su rifle en “posición de disparo”, según la policía.

El voluntario de seguridad disparó tres veces, alcanzando a Gamboa y a Ah Loo. La herida de Gamboa fue relativamente leve y fue arrestado cerca de allí por la policía, que encontró un rifle, una máscara antigás y una mochila en la zona.

Ah Loo murió tras ser trasladado al hospital. La policía afirmó que aún no sabe por qué Gamboa tenía el rifle ni por qué supuestamente desobedeció las órdenes de los dos hombres.

La protesta fue una de las cientos que se celebraron el sábado en todo el país contra el desfile militar del presidente Donald Trump en Washington, que conmemoraba el 250 aniversario del Ejército y coincidía con el cumpleaños de Trump.

¿Quién era el manifestante que murió?

Ah Loo era un exitoso diseñador de moda y antiguo concursante de “Project Runway” que dedicó su vida a rendir homenaje a los artistas de las islas del Pacífico.

Benjamin Powell, amigo de Ah Loo, dijo que este hombre de 39 años había nacido en Samoa, pero llevaba viviendo en Utah alrededor de una década.

Ah Loo, un diseñador autodidacta conocido por muchos como Afa, dedicó su vida a hacer “cosas buenas por sus vecinos y su comunidad”, según declaró a The Associated Press la representante estatal Verona Mauga, una amiga íntima.

Sus familias eran ambas del pequeño pueblo de Lotopa, en Samoa, dijo ella.

Ah Loo deja atrás a su esposa y dos hijos pequeños, según una página de GoFundMe creada para su familia.

Powell dijo que él y Ah Loo estaban trabajando en un desfile de moda en agosto, que ahora servirá para honrar el compromiso inquebrantable de Ah Loo con su comunidad.