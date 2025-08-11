Un hombre de Georgia que había culpado a la vacuna contra el COVID-19 por haberlo deprimido y provocado ideas suicidas fue identificado como el tirador que abrió fuego el viernes por la noche en la sede de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, matando a un oficial de policía.

El sospechoso de 30 años, que murió durante el incidente, también intentó ingresar a la sede del CDC en Atlanta, pero fue detenido por guardias antes de conducir a una farmacia al otro lado de la calle y abrir fuego, dijo un funcionario policial a The Associated Press el sábado.

PUBLICIDAD

Relacionadas Un sospechoso y un policía mueren en tiroteo cerca de CDC y de Universidad en Atlanta

El hombre, identificado como Patrick Joseph White, estaba armado con cinco armas, incluyendo al menos un arma larga, señaló el funcionario, que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a discutir públicamente la investigación.

Un sindicato que representa a trabajadores del CDC dijo que el incidente no fue aleatorio y “agrava meses de maltrato, negligencia y vilipendio que el personal del CDC ha soportado”. Exigió a los funcionarios federales condenar la desinformación sobre las vacunas, ya que está poniendo en riesgo a los científicos.

Ataque a institución pública de salud prominente

La policía dice que White abrió fuego fuera de la sede del CDC en Atlanta el viernes, dejando marcas de bala en ventanas de todo el extenso campus. Al menos cuatro edificios del CDC resultaron impactados, dijo la directora Susan Monarez en X.

El oficial de policía del condado de DeKalb, David Rose, murió mientras respondía al incidente. Rose, de 33 años, un exmarine que sirvió en Afganistán, se había graduado de la academia de policía en marzo.

Un ramo de flores está colocado afuera de una farmacia CVS el sábado 9 de agosto de 2025, cerca del lugar donde la policía dice que un hombre disparó en la sede de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) en Atlanta. ( The Associated Press )

White fue encontrado en el segundo piso de un edificio frente al campus del CDC y murió en el lugar, dijo el jefe de policía de Atlanta, Darin Schierbaum. Agregó que “no sabemos en este momento si fue por disparos de los oficiales o si fue autoinfligido”.

La Oficina de Investigaciones de Georgia calificó la escena del crimen como “compleja” y dijo que la investigación tomará “un periodo prolongado”.

Piden condena a la desinformación y mayor seguridad

La Federación Estadounidense de Empleados Gubernamentales, Local 2883, dijo que el CDC y la dirección del Departamento de Salud y Servicios Humanos deben emitir una “posición clara e inequívoca condenando la desinformación sobre vacunas”.

PUBLICIDAD

Dijeron que tal declaración pública es necesaria para ayudar a prevenir violencia contra científicos.

“Su liderazgo es fundamental para reforzar la confianza pública y asegurar que prevalezca la información precisa y basada en la ciencia”, declaró el sindicato.

El grupo “Fired But Fighting,” formado por empleados despedidos del CDC, ha acusado al secretario de HHS, Robert F. Kennedy Jr., de ser directamente responsable de la vilipendiación del personal del CDC por “sus mentiras continuas sobre la ciencia y la seguridad de las vacunas, que han alimentado un clima de hostilidad y desconfianza”.

Kennedy se dirigió al personal el sábado diciendo que “nadie debería enfrentar violencia mientras trabaja para proteger la salud de otros”.

Oficiales de policía bloquean la carretera Clifton cerca del Hospital Emory mientras responden a un tiroteo cerca de los campus de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y la Universidad Emory, el viernes 8 de agosto de 2025. ( The Associated Press )

Miles de personas que trabajan en investigaciones críticas sobre enfermedades están empleados en el campus. El sindicato dijo que algunos empleados estuvieron refugiados en varios edificios hasta altas horas de la noche, incluyendo más de 90 niños pequeños que fueron puestos en cuarentena dentro de la escuela Clifton del CDC.

El sindicato indicó que el personal del CDC no debería ser obligado a regresar inmediatamente al trabajo tras vivir un evento tan traumático. En un comunicado emitido el sábado, dijo que primero deberían repararse las ventanas y edificios para que queden “completamente seguros”.

“El personal no debería tener que trabajar al lado de agujeros de bala,” dijo el sindicato. “Forzar el regreso en estas condiciones podría re-traumatizar al personal al exponerlos a recordatorios de la horrible balacera que sufrieron”.

El sindicato también pidió “seguridad perimetral en todos los campus” hasta que la investigación esté completa y se informe al personal.

PUBLICIDAD

Tenía obsesión con la vacuna contra el COVID-19

El padre de White, quien contactó a la policía e identificó a su hijo como posible tirador, dijo que White estaba afectado por la muerte de su perro y también se había obsesionado con la vacuna contra el COVID-19, según el funcionario policial.

Una vecina de White dijo al Atlanta Journal-Constitution que White “parecía un buen tipo” pero que habló con ella en varias ocasiones sobre su desconfianza hacia las vacunas contra el COVID-19 en conversaciones no relacionadas.

“Estaba muy alterado, y creía firmemente que las vacunas le hacían daño a él y a otras personas”, dijo Nancy Hoalst al diario de Atlanta. “Lo creía con mucha convicción”.

Pero Hoalst afirmó que nunca pensó que White sería violento: “No tenía idea de que pensaba descargar su ira contra el CDC”.