Por las redes sociales comenzó a circular el video de un hombre que fue alcanzado por un rayo al salir de su casa.

El aterrador momento quedó registrado por una cámara de seguridad.

Thomas Fahmy, quien caminaba por Staten Island, todavía no puede creer que esté vivo luego de que una descarga eléctrica impactara uno de sus pies mientras se dirigía a una cita con el dentista.

“Cuando me alcanzó el rayo, las sensaciones iniciales que tuve en todo el cuerpo fueron completamente inéditas: hormigueo, entumecimiento, dolor; simplemente sentía una sensación de ardor”, contó Fahmy al medio de comunicación ‘ABC7’.

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Fahmy tiene 24 años, es residente de New Springville, salió de la oficina de la representante republicana por Nueva York, Nicole Malliotakis, donde trabaja, y se dirigía hacia su carro, que estaba estacionado en Todt Hill Road, cerca de Windsor Road, cuando se vio sorprendido por el fuerte destello.

Staten Island man struck by lightning while walking to a dentist appointment.



Thomas Fahmy says he is grateful to be alive and went to church on Sunday to thank God for giving him another chance.



"Once the lightning bolt struck me, the initial sensations that I had throughout… pic.twitter.com/Ns11TGqB23 — Collin Rugg (@CollinRugg) September 1, 2026

Lo más llamativo es que no perdió el conocimiento y buscó refugio en una de las casas para evitar que volviera a suceder.

“Oí: ‘¡Ayúdenme, ayúdenme!’, así que corrí hacia mi puerta y lo vi en el suelo”, dijo Stephanie Homan, quien fue la persona que le dio refugio.

El joven fue llevado al Hospital Universitario Northwell de Staten Island, donde estuvo recluido toda la noche con el fin de que los médicos verificaran que todo estuviera bien. Lo que más llamó la atención de los especialistas es que no presentó quemaduras ni lesiones graves.

Thomas Fahmy no presentó heridas graves

Thomas Fahmy se considera un hombre de fe, por lo que, cuando salió de la clínica, lo primero que hizo fue agradecer a Dios por mantenerlo con vida.

“No tengo quemaduras. Me hicieron varios exámenes médicos y no encontré ninguna. Fui a la iglesia el domingo para darle gracias a Dios”, agregó.

Aunque las imágenes son fuertes e impactantes, Fahmy todavía no puede creer lo que le sucedió y cómo logró salir ileso.

“Simplemente hay que apreciar la vida, sonreír y respirar aire fresco de vez en cuando, y no dejar que la vida te abrume”, contó a ‘NBC News’.

Por otro lado, la congresista emitió un comunicado en el que agradeció a la persona que ayudó a su trabajador y a los profesionales del hospital que lo atendieron.

“Agradecemos que Thomas, miembro de mi equipo en el Congreso, esté vivo y en buen estado de salud tras haber sido alcanzado por un rayo la semana pasada. Agradezco al buen samaritano que acudió en su ayuda y al personal médico del Hospital Universitario de Staten Island que lo atendió”, indicó.