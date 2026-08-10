Una postal que tardó más de dos décadas en llegar a su destino terminó convirtiéndose en un inesperado recuerdo familiar para un hombre de Long Beach, California.

Bob Sheppard abrió su buzón esta semana y encontró una tarjeta que sus padres habían enviado desde Dinamarca en el año 2000. Lo que hace especial el hallazgo es que tanto su madre como su padre murieron años atrás.

La postal fue enviada desde Copenhague durante un viaje que la pareja realizó por Europa. Según contó Sheppard a ABC7, la encontró el miércoles entre su correspondencia y, al reconocer la letra de sus padres, quedó sorprendido.

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“Dios mío. ¡Esto es un tesoro!”, recordó haber pensado.

La tarjeta fue, además, la única pieza de correo que recibió ese día.

Un mensaje escrito hace más de dos décadas

En la postal, los padres de Sheppard describieron brevemente el paisaje que observaron desde el avión durante su llegada a Dinamarca.

El mensaje estaba firmado como “M&D”, abreviatura de “Mom and Dad” —mamá y papá—, y expresaba el cariño de ambos hacia su hijo.

La tarjeta llevaba un matasellos de Dinamarca correspondiente a julio de 2000. Sin embargo, también tenía un sello de Los Ángeles fechado en agosto de 2026.

De esta manera, el mensaje familiar habría permanecido durante aproximadamente 26 años antes de completar su recorrido hasta California.

Sus padres ya no estaban para recibir la noticia

La importancia de la postal para Sheppard va mucho más allá de la curiosidad por el retraso postal.

Su madre, Joanne, murió hace cuatro años, mientras que su padre, John, falleció hace seis, durante la pandemia de COVID-19.

Sheppard recordó especialmente a su padre, quien fue veterano del Ejército estadounidense y a quien describió como una persona inteligente, cariñosa y amorosa.

La muerte de John ocurrió en un momento particularmente difícil. Debido a las restricciones hospitalarias implementadas durante la pandemia, su hijo no pudo despedirse de él como hubiera querido.

“Me atormenta hasta el día de hoy”, confesó.

Su madre también dejó una profunda huella en su vida. Sheppard la recuerda como maestra, viajera y una persona muy sociable.

Los viajes eran parte de la historia familiar

Los padres de Sheppard compartieron durante años su afición por conocer distintos lugares del mundo. Después de su muerte, su hijo decidió conservar esos recuerdos de una manera especial.

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En su vivienda tiene un tablero con páginas de los pasaportes de sus padres y fotografías de algunos de los viajes que realizaron.

Entre los destinos aparecen lugares como Isla de Pascua, las islas Galápagos y África. También conserva fotografías de su madre y un registro de los sitios que ambos visitaron.

Dinamarca forma parte de esa colección de recuerdos.

Fue precisamente durante ese viaje, en julio de 2000, cuando sus padres compraron la postal y escribieron el breve mensaje que finalmente llegó a manos de su hijo más de dos décadas después.

¿Dónde estuvo la postal durante 26 años?

El gran misterio es qué ocurrió con la tarjeta durante todo ese tiempo.

La explicación más probable podría estar relacionada con el propio sistema postal. De acuerdo con una teoría planteada por el cartero de Sheppard, la postal pudo haber quedado accidentalmente atrapada en una bandeja, contenedor, estante u otra zona de una instalación postal.

Es posible que alguien la encontrara recientemente y comprobara que el destinatario todavía vivía en la dirección indicada. De ser así, la tarjeta habría continuado finalmente su recorrido hasta la casa de Sheppard.

Hasta ahora, no existe una explicación definitiva sobre dónde permaneció durante esos 26 años.

Para Sheppard, sin embargo, el misterio parece ser menos importante que el significado del mensaje.

Después de perder a sus padres y conservar durante años los recuerdos de sus viajes, recibir de manera inesperada unas palabras escritas por ellos cuando todavía estaban vivos tuvo un valor emocional enorme.

“Para mí, fue casi como una postal del cielo”, expresó.