Un hombre que presuntamente se acercó a hablar con una madre que se encontraba de compras en un Walmart terminó sacando del carrito a uno de sus hijos, de 1 año, en un aparente intento de secuestro ocurrido en una tienda de Tulsa, Oklahoma.

Según la información preliminar ofrecida por la Policía de Tulsa, el hombre, identificado como Marshall Dixon, se encontraba en la tienda ubicada cerca de 68th Street y Memorial Drive, a eso de las 5:08 de la tarde del pasado 8 de septiembre, cuando se acercó a una madre que estaba de compras con sus dos hijos y comenzó a hablar con ella.

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En un momento, Dixon se acercó al carrito de compras de la mujer, donde se encontraba su hijo de 1 año, y presuntamente sacó al menor del carrito.

“El hombre puso al menor en su propio carrito de compras y comenzó a alejarse”, detalló la Policía a través de una publicación en su cuenta de Facebook.

Intento de secuestro en Walmart de Oklahoma ( Fotocaptura )

La mujer, cuya identidad no ha sido divulgada públicamente, gritó, confrontó al hombre y logró recuperar a su hijo. Posteriormente, se encerró junto a sus dos hijos en el baño de la tienda y llamó a la Policía.

Walmart también sacó al sospechoso del establecimiento y notificó a las autoridades.

Cuando los agentes llegaron al lugar, localizaron a Dixon, de 50 años, sentado en una parada de autobús cercana.

Hombre saca a un niño de 1 año de carrito de compra e intenta llevárselo en Oklahoma. El sospechoso fue localizado en una parada de bus cercana. ( Fotocaptura )

Dixon fue arrestado e ingresado en la cárcel del condado de Tulsa bajo sospecha de secuestro.