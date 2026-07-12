Un hombre de 36 años enfrenta un cargo de incendio provocado en Indiana luego de que presuntamente se amputara los genitales y utilizara el órgano para iniciar un fuego dentro del garaje de la vivienda de su madre, informaron las autoridades.

De acuerdo con documentos judiciales obtenidos por People y citados por People en Español, el acusado fue identificado como Christopher Michael Peden, residente de Fort Wayne. El incidente ocurrió el pasado 6 de mayo y derivó en una investigación por parte de la policía y los bomberos de la ciudad.

Según la investigación, los bomberos respondían al incendio en el garaje mientras agentes de la Policía de Fort Wayne atendían un reporte de un supuesto apuñalamiento relacionado con Peden.

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Inicialmente, el hombre aseguró a los oficiales que había sido atacado en el centro de Fort Wayne y que había recibido amenazas el día anterior. Sin embargo, una vez fue trasladado a un hospital, admitió que la historia era falsa.

De acuerdo con los registros judiciales, Peden confesó que entró al garaje de la casa de su madre durante la madrugada, utilizó un cuchillo de cocina para cortarse los genitales y posteriormente les roció gasolina antes de prenderles fuego.

Durante la inspección del lugar, los investigadores recuperaron un recipiente de gasolina, cuatro encendedores y el cuchillo presuntamente utilizado en el incidente.

El hermano del acusado declaró a las autoridades que fue despertado por un vecino que le alertó sobre el incendio. Tanto él como la madre de Peden se encontraban dentro de la vivienda cuando comenzaron las llamas, según los documentos del caso.

Los registros judiciales indican que Peden fue puesto en libertad tras pagar una fianza de $10,000 el pasado 7 de julio. Está previsto que comparezca nuevamente ante el tribunal el 13 de julio y, posteriormente, el 31 de agosto.

People en Español señaló además que el acusado tiene antecedentes penales en el condado de Allen, entre ellos una condena por conducir bajo los efectos del alcohol en 2018.