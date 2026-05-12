La ciudad de Austin pagará 35 millones de dólares a tres hombres y a la familia de un cuarto que fueron acusados injustamente de la violación y asesinato en 1991 de cuatro adolescentes en una tienda de yogurt, un caso que inicialmente envió a uno de los hombres al corredor de la muerte y a otro a cadena perpetua, según un acuerdo provisional alcanzado el martes.

Robert Springsteen, Michael Scott, Forrest Welborn y Maurice Pierce habían insistido en que eran inocentes de uno de los crímenes más notorios de la ciudad. Finalmente, un juez los declaró inocentes en febrero, después de que los investigadores determinaran que el crimen fue cometido por un sospechoso que murió en 1999.

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El acuerdo debe ser aprobado posteriormente por el ayuntamiento. No se han dado a conocer los detalles de los pagos a los hombres y sus familias.

“Este acuerdo cierra el último capítulo de una historia devastadora en la historia de Austin”, declaró el administrador municipal de Austin, T.C. Broadnax. “Nos complace haber llegado a un acuerdo con quienes fueron acusados y condenados injustamente en este caso y esperamos que este acuerdo aporte una sensación de cierre a todos los afectados por este horrible suceso.”

Los abogados de Springsteen y Scott no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios.

Amy Ayers, de 13 años; Eliza Thomas, de 17; y las hermanas Jennifer y Sarah Harbison, de 17 y 15 años, fueron atadas, amordazadas y tiroteadas en la cabeza en la tienda “I Can’t Believe It’s Yogurt”, donde trabajaban dos de ellas. El edificio fue incendiado.

Los investigadores siguieron miles de pistas y varias confesiones falsas antes de que los cuatro hombres, que eran adolescentes cuando las niñas fueron asesinadas, fueran detenidos a finales de 1999.

Springsteen y Scott fueron condenados basándose principalmente en confesiones que, según ellos, fueron forzadas por la policía. Ambas condenas fueron anuladas a mediados de la década de 2000.

Welborn fue acusado pero nunca juzgado después de que dos grandes jurados se negaran a acusarle. Pierce pasó tres años en la cárcel antes de que se retiraran los cargos. Murió en 2010 en un enfrentamiento con la policía tras un control de tráfico.

Los fiscales querían juzgar de nuevo a Springsteen y Scott, pero un juez ordenó que se retiraran los cargos en 2009 cuando nuevas pruebas de ADN que no estaban disponibles en 1991 y en los juicios anteriores revelaron la existencia de otro sospechoso varón.

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Los investigadores determinaron en 2025 que la nueva ciencia del ADN y las revisiones de las antiguas pruebas de balística señalaban a Robert Eugene Brashers como el único asesino.

Desde 2018, las autoridades habían utilizado pruebas avanzadas de ADN para vincular a Brashers con la muerte por estrangulamiento de una mujer de Carolina del Sur en 1990, la violación en 1997 de una niña de 14 años en Tennessee y el tiroteo de una madre y su hija en Misuri en 1998.

La conexión con el caso de Austin se produjo cuando una muestra de ADN tomada bajo la uña de Ayers coincidió con la de Brashers del asesinato de 1990.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.