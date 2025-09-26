Miami. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos reportó la formación del huracán Humberto en el océano Atlántico, que de momento no representa una amenaza para tierra firme.

Humberto se encuentra aproximadamente a 750 kilómetros (465 millas) al noreste de las islas de Sotavento del norte y avanza lentamente en dirección noroeste. Se espera que se intensifique de forma considerable durante el fin de semana para convertirse en un huracán de gran intensidad.

Mientras, la tormenta tropical Gabrielle, de rápido avance, se acerca a las Azores, donde hay una alerta por huracán para todo el archipiélago portugués. A las 9 de la mañana del viernes, el meteoro se encontraba a unos 230 kilómetros (145 millas) al este-noreste de la isla de Faial, en las Azores centrales.

El meteoro tiene vientos máximos sostenidos que rondan los 100 kilómetros/hora (65 millas por hora), con ráfagas más fuertes. Se espera que comience a perder fuerza de forma gradual el sábado. Sus vientos con fuerza de tormenta tropical se extienden hasta 260 kms (160 millas) más allá de su vórtice. Un observatorio reportó vientos sostenidos de 125 km/h (78 mph), lo que equivaldría a un huracán.

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos calificó a Gabrielle de tormenta postropical, una caracterización que simplemente significa que el sistema carece de las “características tropicales” típicas. Sin embargo, mantuvo la amenaza de fenómenos meteorológicos severos durante todo el viernes.

Gabrielle se mueve en dirección el este-noreste a 46 km/h (29 mph). Se espera que en las próximas horas se aleje del archipiélago y se aproxime a la parte continental de Portugal el domingo.

En el Pacífico, Narda se mantiene como un huracán de categoría 1, pero podría recuperar fuerza y alcanzar la categoría 2 más tarde en el día. Narda no representa una amenaza para tierra firme y se espera que pierda intensidad en los próximos días.