Las autoridades identificaron como Héctor Fabián Albino Santiago, de 36 años, el hombre que presuntamente fue arrastrado esta madrugada por un río en Yauco, informaron la Policía y de Puerto Rico y el Departamento de Seguridad Pública.

Según datos preliminares, el hombre, vecino del mencionado municipio, habría sido arrastrado por las corrientes del río mientras intentaba cruzar en un vehículo un puente en el sector Cotuí del barrio Diego Hernández a eso de las 3:00 de la madrugada.

Según datos preliminares, el hombre habría sido arrastrado por las corrientes del río Yauco mientras intentaba cruzar un puente en el sector Cotuí del barrio Diego Hernández a eso de las 3:00 de la madrugada. ( Suministrada )

La llamada de un ciudadano a través del Sistema de Emergencias 9-1-1, alertó a las autoridades sobre un vehículo en medio del río cerca del puente. Al llegar las unidades al lugar, se encontró un auto Hyundai Elantra, color vino, del año 2018, que había sido arrastrado por las corrientes, sin el conductor en su interior.

Posteriormente, se activó el protocolo de búsqueda y a eso de las 9:50 a.m. fue localizado el cuerpo de Albino Santiago a unos 300 metros (aproximadamente 984 pies) más abajo del lugar de la tragedia, indicó la agencia.

“El Departamento de Seguridad Pública y sus negociados extienden su más sincera solidaridad a la familia y seres queridos en este difícil momento”, expresó la agencia en declaraciones escritas.

El río se salió de su cauce, inundando partes de la carretera PR-372, a la altura del puente La Roeta, según el Servicio Nacional de Meteorología en San Juan.

El patrón de aguaceros se mantendrá este jueves, ya que la humedad residual de la onda tropical Invest 94L continúa afectando la región. Las lluvias adicionales podrían agravar las inundaciones, advirtió el Servicio Nacional de Meteorología.