El Servicio Nacional de Meteorología en San Juan informó que existe un riesgo elevado a significativo de inundaciones para Puerto Rico, que se mantendría hasta mañana, jueves, por el paso de la onda tropical Invest 94L.

En una actualización de las condiciones del tiempo, la agencia indicó que las áreas de mayor preocupación incluyen los municipios del sur, interior, este y la zona metropolitana de San Juan.

[September 24] The shower and thunderstorm activity already begun and is expected to continue through tomorrow... Posted by US National Weather Service San Juan Puerto Rico on Wednesday, September 24, 2025

Se podrían registrar acumulaciones de lluvia de 4 a 6 pulgadas, con totales aislados superiores a 6 pulgadas, particularmente en áreas montañosas.

Entre los posibles impactos del sistema se incluyen inundaciones repentinas, deslizamientos de tierra y crecidas de ríos, y la agencia no descarta que el mal tiempo afecte el transporte, el comercio y las actividades al aire libre.

Meteorología mantiene alta confianza en la cobertura de aguaceros intensos, por lo que recomendó revisar los planes de emergencia ante inundaciones.

Por su parte, el Centro Nacional de Huracanes en Miami sigue monitoreando la onda tropical, cuyo movimiento actualmente es hacia el oeste-noroeste a 15-20 millas por hora.

Posteriormente, se espera que la onda se acerque a las Bahamas, donde las condiciones podrían favorecer su desarrollo como depresión tropical.

Por ahora, la onda tiene un 30% de probabilidad de formación en las próximas 48 horas, pero en los próximos siete días la probabilidad de organización ciclónica asciende a 80%.

La temporada de huracanes en el Atlántico comenzó el 1 de junio y se extenderá hasta el 30 de noviembre.