LUMA Energy aseguró esta mañana que monitorea “de cerca” la onda tropical Invest 94L mientras urgió a la población a repasar sus planes de emergencia ante el posible deterioro de las condiciones del tiempo.

El consorcio, que administra el sistema de transmisión y distribución de energía eléctrica, reiteró su compromiso de atender interrupciones.

“Nuestras brigadas y todos los empleados de LUMA estamos comprometidos para responder a cualquier interrupción de servicio siempre y cuando las condiciones del tiempo lo permitan, velando siempre por la seguridad de nuestros empleados”, expresó LUMA en las redes sociales.

La compañía también reiteró la prioridad de contar con fondos de emergencia, advirtiendo que la rapidez en la atención de cualquier eventualidad depende de ello. Anteriormente, LUMA ha advertido que el Fondo de Emergencia no cuenta con los recursos necesarios para atender nuevas situaciones que afecten el sistema eléctrico.

"Reiteramos en la importancia de contar con los recursos y los fondos en la cuenta de emergencias para atender de manera rápida cualquier evento", manifestó.

Monitoreamos de cerca la onda tropical y la información provista por las fuentes oficiales como el US National Weather... Posted by LUMA Energy on Wednesday, September 24, 2025

Mientras tanto, el Servicio Nacional de Meteorología en San Juan indicó que este miércoles se esperan aguaceros y tronadas, con riesgo de inundaciones en la isla.

Se anticipa que entre la tarde de hoy y el jueves se registre la actividad más intensa, con acumulaciones de lluvia de 2 a 6 pulgadas, principalmente en la mitad norte y este de Puerto Rico.