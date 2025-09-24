A diferencia de los últimos días marcados por el calor extremo, este miércoles el tiempo se centrará en el riesgo de inundaciones por el paso de la onda tropical Invest 94L, informó el Servicio Nacional de Meteorología en San Juan.

El pronóstico de fuertes aguaceros, tronadas y deslizamientos de terreno persiste para Puerto Rico a medida que aumente la inestabilidad en el tiempo.

🌩⚠️ ¡Atención Puerto Rico e Islas Vírgenes! Una onda tropical traerá periodos de lluvias fuertes, tronadas, riesgo de... Posted by US National Weather Service San Juan Puerto Rico on Wednesday, September 24, 2025

"Los vientos irán girando gradualmente hacia el sur, lo que favorecerá un mayor transporte de humedad y lluvias más fuertes sobre los sectores este y norte de Puerto Rico", indicó la agencia.

Se anticipa que entre la tarde de hoy y el jueves se registre la actividad más fuerte, con la posibilidad de acumulaciones de lluvia de 2 a 6 pulgadas, principalmente en la mitad norte y este de la isla.

Por su parte, el Centro Nacional de Huracanes en Miami sigue monitoreando la onda tropical, cuyo movimiento actualmente es hacia el oeste-noroeste a 15-20 millas por hora.

Por ahora, la onda tiene un 30% de probabilidad de formación en las próximas 48 horas, pero en los próximos siete días la probabilidad de organización ciclónica asciende a 80%. ( NHC/NOAA )

Posteriormente, se espera que la onda se acerque a las Bahamas, donde las condiciones podrían favorecer su desarrollo como depresión tropical.

La temporada de huracanes en el Atlántico comenzó el 1 de junio y se extenderá hasta el 30 de noviembre.