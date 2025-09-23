El comisionado del Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD), Ángel Jiménez Colón, exhortó a la población a actuar con precaución ante los posibles efectos de la onda tropical Invest 94L, que se aproximaría a Puerto Rico esta noche.

Jiménez Colón enfatizó la importancia de no cruzar carreteras inundadas ni puentes cuyos niveles de agua estén fuera de sus cauces.

“El Servicio Nacional de Meteorología está en constante monitoreo a la onda tropical que se avecina, pronosticando entre dos a cuatro pulgadas de lluvia, y en áreas aisladas una acumulación de seis pulgadas de precipitación para la tarde del miércoles y madrugada del jueves, en especial con mayor actividad en el área este”, explicó Jiménez Colón en un comunicado de prensa.

[September 23] With the approach of the tropical wave AL94 late tonight, a wet pattern is expected to persist throughout... Posted by US National Weather Service San Juan Puerto Rico on Tuesday, September 23, 2025

Se anticipa que el sistema afecte a Puerto Rico desde esta noche con fuertes aguaceros, tronadas y ráfagas de viento. Se espera que la mayor actividad ocurra entre el miércoles y el jueves, según el Servicio Nacional de Meteorología en San Juan.

Actualmente, la onda tiene una baja probabilidad de desarrollo ciclónico en las próximas 48 horas, un 20%, y una probabilidad de 60% en los próximos siete días, de acuerdo al Centro Nacional de Huracanes en Miami.

La temporada de huracanes en el Atlántico comenzó el 1 de junio y se extiende hasta el próximo 30 de noviembre.