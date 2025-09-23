Una onda tropical ubicada al este de las Antillas Menores se espera que afecte a Puerto Rico desde esta noche hasta al menos el próximo jueves con fuertes aguaceros, tronadas y ráfagas de viento, según los pronósticos más recientes.

El sistema, identificado como el Invest 94L, actualmente se mueve hacia el oeste-noroeste entre 15 a 20 millas por hora, según el Centro Nacional de Huracanes en Miami.

Imagen de satélite en la que se observa la onda tropical esta mañana. ( NOAA )

La onda tiene una baja probabilidad de desarrollo ciclónico en las próximas 48 horas, un 20%, y una probabilidad de 60% en los próximos siete días.

Se anticipa que el sistema reduzca su velocidad y gire hacia el noroeste en el Atlántico suroeste, cerca de las Bahamas, a finales de semana. Podría convertirse en una depresión tropical en esa región, indicó la agencia.

“Los interesados en las Islas Vírgenes, Puerto Rico, las Islas Turcas y Caicos, y las Bahamas deben monitorear el progreso de este sistema”, exhortó el Centro Nacional de Huracanes.

Por su parte, el Servicio Nacional de Meteorología en San Juan informó que podrían registrarse inundaciones y deslizamientos de tierra por los efectos de la onda tropical, la cual describió como “vigorosa”.

Se esperan acumulaciones de lluvia de dos a cuatro pulgadas, con áreas aisladas que podrían recibir hasta seis pulgadas.

Se anticipa que la mayor actividad ocurra entre el miércoles y el jueves, según el Servicio Nacional de Meteorología.

La temporada de huracanes en el Atlántico comenzó el 1 de junio y se extiende hasta el próximo 30 de noviembre.