El Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) vigila una onda tropical en el Atlántico que se espera provoque lluvias en Puerto Rico esta semana.

El sistema presenta un bajo potencial de desarrollo ciclónico, con un 10 % de probabilidad en las próximas 48 horas y hasta un 40 % en los próximos siete días. Se espera que la onda tropical se aproxime al área local entre miércoles y jueves, provocando lluvias intermitentes sobre sectores de la Isla.

“Las condiciones ambientales parecen ser ligeramente propicias para un desarrollo lento durante los próximos días, a medida que la onda se desplaza rápidamente hacia el oeste-noroeste a una velocidad de entre 15 y 20 millas por hora”, indicó el NHC en su más reciente informe. No se descarta la formación de una depresión tropical hacia finales de esta semana.

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a mantenerse atenta a los boletines del Centro Nacional de Huracanes y del Servicio Nacional de Meteorología, ya que este tipo de sistemas puede cambiar rápidamente su intensidad o trayectoria. La temporada de huracanes en el Atlántico se extiende hasta el 30 de noviembre.