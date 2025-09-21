En Centro Nacional de Huracanes en Miami (NHC en inglés) está monitoreando dos ondas tropicales con potencial ciclónico en el Atlántico.

La primera que mencionan, y que se encuentra a mitad de camino entre África y el Caribe tiene una probabilidad media (50%) de convertirse en una depresión o tormenta en los próximos días.

"Una onda tropical amplia en el Atlántico tropical central está produciendo aguaceros limitados y tormentas eléctricas bien al oeste-suroeste de las Islas de Cabo Verde. Aunque las condiciones ambientales no son favorables para el desarrollo inicial de este sistema durante el próximo día o dos, estas condiciones deben volverse gradualmente más favorables para el desarrollo a mediados a última parte de esta semana, y una depresión tropical podría formarse mientras el sistema se mueve hacia el oeste-noroeste a través del Atlántico central", indicó el NHC en su boletín sobre la perspectiva del trópico correspondiente a las 2:00 p.m. del domingo.

La segunda onda tropical, sin embargo, pudiera acercarse más al noreste del Caribe y a Puerto Rico.

“Otra onda tropical ubicada a más de 500 millas al este de las Islas de Barlovento está produciend oactualmente una pequeña área de aguaceros y tormentas eléctricas desorganizadas a medida que se mueve rápidamente hacia el oeste. Datos de viento derivados de satélite anteriores indicaron que la ondaa no tiene una circulación cerrada. Las condiciones ambientales parecen solo marginalmente propicias para un desarrollo adicional durante los próximos días a medida que la onda continúa moviéndose rápidamente hacia el oeste a oeste-noroeste a alrededor de 20 mph. Para la última parte de esta semana, se espera que el sistema se ralentice y gire más hacia el noroeste al norte de Hispaniola. Independientemente del desarrollo, se espera que el sistema traiga fuertes vientos y lluvias para porciones de las Islas de Sotavento el martes”, detallan.