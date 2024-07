WASHINGTON. El hijo del presidente Joe Biden, Hunter, pidió el jueves a los jueces federales que desestimen los casos de impuestos y armas en su contra, citando un fallo en Florida esta semana que desechó un enjuiciamiento separado del expresidente Donald Trump.

Las solicitudes en los tribunales federales de Delaware y California subrayan las posibles ramificaciones de la desestimación el lunes por parte de la jueza federal de distrito Aileen Cannon, del caso de documentos clasificados contra Trump y la posibilidad de que pueda desestabilizar el panorama legal que rodea a los fiscales especiales del Departamento de Justicia.

Tanto Hunter Biden como Trump fueron procesados por fiscales especiales nombrados por el fiscal general Merrick Garland. Al desestimar el caso de Trump, Cannon dictaminó que el nombramiento del fiscal especial que procesó a Trump, Jack Smith, violaba la Constitución porque fue nombrado directamente para el cargo por Garland en lugar de ser nominado por el presidente y confirmado por el Senado.

El equipo de Smith ha dicho que el Departamento de Justicia siguió precedentes establecidos desde hace mucho tiempo -por ejemplo, el nombramiento en la era Trump del abogado especial Robert Mueller para investigar la interferencia electoral rusa fue confirmado por los tribunales- y ha apelado el despido de Cannon ante un tribunal federal de apelaciones en Atlanta.

En un par de presentaciones el jueves, los abogados de Hunter Biden dijeron que la misma lógica debería aplicarse en sus casos y debería resultar en el sobreseimiento de un procesamiento fiscal pendiente en Los Ángeles - actualmente fijado para juicio en septiembre - y un caso separado de armas de fuego en Delaware, en el que Hunter Biden fue condenado en junio por tres cargos de delito grave.

El equipo de Hunter Biden había planteado argumentos similares anteriormente, sin éxito, pero dicen que ahora hay buenas razones para reconsiderarlos. Ambos casos de Hunter Biden están siendo supervisados por jueces nombrados por Trump. Cannon, el juez que desestimó el caso de Trump, también fue nominado por el expresidente republicano.

“Sobre la base de estos nuevos desarrollos legales, el señor Biden se mueve para desestimar la acusación presentada contra él porque el Fiscal Especial que inició este enjuiciamiento también fue nombrado en violación de la Cláusula de Nombramientos”, escribieron los abogados de Hunter Biden. También citaron una opinión emitida este mes por el juez del Tribunal Supremo Clarence Thomas, que cuestionaba la idoneidad del nombramiento de un fiscal especial.

“El fiscal general se basó exactamente en la misma autoridad para nombrar al fiscal especial, tanto en el asunto de Trump como en el de Biden, y ambos nombramientos son inválidos por la misma razón”, añadieron los abogados.

Smith y el fiscal especial que procesó a Hunter Biden, David Weiss, se diferencian en que Smith fue contratado fuera del Departamento de Justicia, mientras que Weiss trabajaba como fiscal federal en Delaware en el momento de su nombramiento.

En su fallo, Cannon señaló que los poderes de un fiscal especial son “posiblemente más amplios que los de un fiscal tradicional de los Estados Unidos, ya que se le permite ejercer sus poderes de investigación en varios distritos dentro de la misma investigación”.

Los abogados de Hunter Biden señalaron el jueves que eso es exactamente lo que ocurrió en su caso, ya que Weiss en su papel de fiscal especial, presentó casos contra Biden en California y Delaware, y por separado presentó cargos contra un ex informante del FBI acusado de mentir sobre los Biden.

“Los fiscales federales no tienen ese poder. Dado que el Congreso exige que un Fiscal General sea nombrado por el Presidente y confirmado por el Senado, no tiene sentido suponer que el Congreso permitiría al Fiscal General nombrar unilateralmente a alguien como Fiscal Especial con igual o mayor poder que un Fiscal General”, escribieron los abogados de Hunter Biden. “Eso es lo que se ha intentado aquí”.

Los miembros del jurado declararon a Hunter Biden culpable en junio de mentir sobre su consumo de drogas en 2018 en un formulario federal para comprar un arma de fuego que tuvo durante unos 11 días. El juicio puso el foco en un período oscuro en la vida de Hunter Biden durante el cual se volvió adicto al crack después de la muerte en 2015 de su hermano, Beau. Él ha dicho que está sobrio desde 2019.

Hunter Biden se enfrenta a hasta 25 años de prisión, cuando sea sentenciado en el caso de las armas por la jueza de distrito Maryellen Noreika, aunque como delincuente por primera vez no recibiría ni de cerca el máximo de cárcel, y no hay garantía de que la jueza lo envíe a prisión. No se ha fijado una fecha para la sentencia.

El caso fiscal se centra en al menos 1.4 millones de dólares en impuestos que, según los fiscales, no pagó en cuatro años. Los impuestos atrasados ya han sido pagados.

La larga investigación federal sobre el hijo del presidente parecía a punto de concluir con un acuerdo de culpabilidad el año pasado, pero el acuerdo fracasó después de que un juez planteara dudas al respecto. Hunter Biden fue acusado posteriormente en ambos casos.