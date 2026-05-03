Cinco miembros de un club de pickleball que murieron al estrellarse la avioneta en la que viajaban en Texas están de luto en una comunidad muy unida de jugadores.

El Departamento de Seguridad Pública de Texas confirmó el sábado que Justin Appling, Hayden Dillard, Brooke Skypala, Stacy Hedrick y Seren Wilson iban a bordo del Cessna 421C que se estrelló el jueves por la noche en Texas Hill Country. Appling era el piloto.

El avión había partido de Amarillo y se dirigía al aeropuerto nacional de New Braunfels. Se estrelló en Wimberley, una ciudad a unos 64 kilómetros al suroeste de Austin, según informó el Departamento de Seguridad Pública de Texas.

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El Club de Pickleball de Amarillo publicó en sus redes sociales que las víctimas eran miembros que se dirigían a un torneo de pickleball en New Braunfels.

Compañeros de equipo que se convirtieron en familia

Dillard y Appling, apodado Glen, eran propietarios de un concesionario de casas prefabricadas en Amarillo. El negocio anunció a primera hora del viernes que estaría cerrado hasta el lunes.

Sarah Lister conoció a Dillard y Appling durante los torneos de pickleball y los describió como personas auténticas. Dijo que Appling siempre les hacía reír y que Dillard era una empresaria y madre increíble.

Dijo que Dillard tiene dos hijas, una de las cuales estaba a punto de empezar la universidad. Dillard y Appling habían jugado juntos a dobles mixtos durante mucho tiempo, y Skypala era la pareja de dobles femeninos de Dillard, dijo Lister.

“El mundo del pickleball es súper, súper pequeño, aunque al mismo tiempo es enorme”, dijo Lister. “Y cuando uno de nosotros sufre una tragedia como ésta, es como si toda la comunidad se viera afectada”.

Leroy Clifford, un socio del club que había viajado al torneo en otro avión, los consideraba a todos familia, aunque hacía poco que conocía a Wilson. Habían viajado juntos a torneos sancionados por la Pro Pickleball Association por todo el país, desde Dallas hasta Las Vegas. Les unía el hecho de participar en competiciones de alto nivel de pickleball, pero tampoco se tomaban demasiado en serio a sí mismos.

“Una cosa que puedo decir de este grupo es que querías estar cerca de él. Eran divertidos, despreocupados, nada estirados, simplemente relajados, les encantaba bromear entre ellos, reírse unos de otros”, dijo Clifford. “No podías pedir mejores amigos, sinceramente”.

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Con quien más jugó fue con Skypala, al que describió como un atleta innato y de ingenio rápido.

“Era muy ingeniosa, muy dulce y muy divertida”, dijo Clifford.

Skypala, casada y con hijos, acababa de celebrar un éxito profesional. El mes pasado, anunció en su Facebook que acababa de empezar a aceptar clientes como asesora, cumpliendo así un objetivo de una década. Skypala, que tiene un máster en educación por la Universidad West Texas A&M, decía en su post que trabaja con quienes “atraviesan problemas de ansiedad, traumas, dificultades en las relaciones y transiciones vitales”.

El verano pasado, Skypala ayudó a organizar un campamento de pickleball para docenas de niños de la organización sin ánimo de lucro Amarillo Children’s Home.

A Hedrick le encantaba reír, tenía una actitud positiva y “un gran corazón”. También era una jugadora feroz que se ganó el apodo de “Rippy” de Appling, dijo Clifford. Todos los demás empezaron a llamarla así.

“Era una jugadora de tenis muy buena. En el pickleball, tienes que ser capaz de hacer drop shots”, dijo Clifford. “Le pusimos ese apodo porque lo único que hacía era golpear. Todo lo que hacía era golpear la pelota o darle de derecha con mucha fuerza”.

Wilson, la más joven, era una consumada jugadora de tenis. En 2022, fue campeona estatal de tenis por equipos de la Liga Interescolar Universitaria, según el club de aficionados al tenis del instituto Amarillo High School, donde se graduó.

Un familiar de Wilson declinó hacer comentarios cuando se le contactó por teléfono el sábado.

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El club de pickleball publicó en Facebook que “Seren amaba lo grande y su presencia, aliento y espíritu serán profundamente extrañados por muchos.”

La comunidad del pickleball de Amarillo llora unida

Las autoridades federales dirigen la investigación sobre las causas del accidente.

Las grabaciones de audio indican que otro piloto que se encontraba en la zona confirmó que el dispositivo localizador de emergencia del avión en problemas había emitido una señal de socorro. Un controlador aéreo llamó entonces al 911.

En la zona de New Braunfels estaba nublado poco antes del accidente y dos horas después se produjo una tormenta, según el Servicio Meteorológico Nacional.

El torneo de pickleball en el que se suponía que iban a competir los jugadores en el Cranky Pickle de New Braunfels, a unos 48 kilómetros al noreste de San Antonio, canceló las pruebas del viernes, según informó Martin Robertson, profesional jefe del lugar.

“Estamos muy apesadumbrados, con el corazón roto por esto”, dijo. “Todo el mundo se entera”.

Clifford dijo que el club de Amarillo se centra ahora en los más cercanos a los cinco y en “elevar a estas familias en oración.”

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.