Las autoridades de Nueva York anunciaron que lograron identificar una nueva víctima de los atentados del 11 de septiembre en el World Trade Center, a casi 25 años del masivo ataque terrorista por el que murieron cerca de 3,000 personas.

Según publicó ABC News, a partir de información de la Oficina del Médico Forense Jefe de Nueva York y de la Oficina de Detectives del Departamento de Policía de esa ciudad, la última víctima identificada es una mujer adulta cuya familia prefirió reservar su identidad.

Hasta el momento se han identificado oficialmente a 1,654 víctimas. De acuerdo a lo consignado por las autoridades, el nuevo hallazgo pudo lograrse por medio del uso de la genealogía genética, que combina pruebas de ADN con la investigación del árbol genealógico.

PUBLICIDAD

“Me complace anunciar que hemos aplicado nuevos métodos a las labores de identificación del World Trade Center y, por primera vez en 25 años, contamos con una nueva identificación gracias a la genealogía genética forense”, señaló el médico forense jefe de la ciudad de Nueva York, el Dr. Jason Graham, en diálogo con ABC News.

“Es un gran avance”, celebró el especialista.

“El atentado contra el World Trade Center fue la mayor masacre en la historia de Estados Unidos y representa también el esfuerzo de identificación forense más complejo de nuestra historia”, destacó Graham.

“Y poder aplicar nuevas innovaciones a ese trabajo de identificación es una manera extraordinaria de mantener nuestro compromiso con las familias”, concluyó al respecto.

Los especialistas se mostraron optimistas sobre los alcances de la aplicación de la genealogía forense, que viene utilizándose para la resolución de casos policiales.

“Ya podemos ver que es prometedor”, resaltó al medio local la Dra. Jennifer Odien, antropóloga forense de la oficina del médico forense de Nueva York.

“No todos los casos podrán analizarse mediante genealogía genética, pero tenemos perfiles de ADN que no coinciden con nuestras muestras de referencia, así que ese es el grupo en el que nos estamos centrando ahora mismo y que, con suerte, arrojará resultados más positivos”, precisó la especialista quien luego aclaró que al momento se registran 47 perfiles que podrían sujetos de identificación por medio de este nuevo método.

En total, los atentados del 11-S provocaron la muerte de 2,977 personas, 2,753 de ellas en Nueva York. Sin embargo, todavía hay 1,100 personas que no cuentan con una identificación formal. La búsqueda de respuestas continúa para sus familias, que esperan noticias sobre sus seres queridos.