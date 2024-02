( The Associated Press )

Las autoridades ecuatorianos identificaron la posible fuente de la canela molida contaminada que fue utilizada en bolsas de puré de fruta vinculadas con más de 400 posibles casos de intoxicación por plomo en niños estadounidenses, informó el martes la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés).

Carlos Aguilera, una empresa ecuatoriana procesadora de canela, suministró la especia que se utilizó en las bolsas de puré de fruta de la marca WanaBana y en otros empaques de compota de manzana enviados a Estados Unidos, según la agencia reguladora ecuatoriana ARCSA. La canela, la cual fue enviada a otro proveedor, Negasmart, estaba contaminada con altos niveles de plomo y cromo, reveló un análisis de la FDA. La empresa Carlos Aguilera se encuentra fuera de operaciones en este momento, dijo ARCSA.

PUBLICIDAD

Las varitas de canela sin procesar que se utilizaron en los productos fueron exportadas originalmente de Sri Lanka. ARCSA informó a la FDA que se habían analizado y no presentaban contaminación por plomo. La agencia ecuatoriana continúa con su investigación.

La FDA tiene una autoridad limitada sobre los proveedores extranjeros de ingredientes que no envían el producto directamente a Estados Unidos. Como Estados Unidos recibió las bolsas listas para su venta, pero no la canela en sí, la agencia no puede tomar medidas directas contra Negasmart o Carlos Aguilera, dijeron los funcionarios.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos han recibido informes de 413 casos sospechosos, probables o confirmados de intoxicación por plomo, la mayoría en niños pequeños, en 43 estados.