SPRINGFIELD, Illinois. Este año escolar, Illinois se convertirá en el quinto estado del país en prohibir el castigo corporal en todas las escuelas.

La legislación que el gobernador JB Pritzker firmó este mes prohíbe el castigo físico en las escuelas privadas, mientras que reitera la prohibición de la práctica en las escuelas públicas implementadas hace 30 años.

Cuando la prohibición entre en vigor en enero, Illinois se unirá a Nueva Jersey, Iowa, Maryland y Nueva York en la prohibición de dar palizas, azotes o golpes en todas las escuelas.

La diputada estatal Margaret Croke, demócrata de Chicago, se animó a abordar la cuestión tras un llamamiento actualizado de la Asociación Americana de Pediatría para poner fin a esta práctica, que, según afirma, puede aumentar los problemas de comportamiento o de salud mental y perjudicar el desarrollo cognitivo. La asociación descubrió que se administra de forma desproporcionada a los varones negros y a los estudiantes con discapacidades.

“Era algo fácil de hacer. No quiero que un niño, ya esté en una escuela privada o pública, se encuentre en una situación en la que se utilice el castigo corporal”, dijo Croke.

A Croke también le preocupaba el distrito escolar de Cassville, en el suroeste de Misuri. Tras suprimir los castigos corporales en 2001, los reinstauró hace dos años como opción de los padres. Croke quería enviar un mensaje claro de que “nunca iba a estar bien infligir daño o dolor a un niño”.

Gran parte del mundo está de acuerdo

La Organización Mundial de la Salud ha decretado que esta práctica “viola el derecho de los niños al respeto de su integridad física y su dignidad humana”. En 1990, la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño estableció la obligación de “prohibir todo castigo corporal a los niños”.

Estados Unidos fue el único país que se resistió. Según Sarah A. Font, profesora asociada de Sociología y Política Pública en la Universidad Estatal de Pensilvania, los estadounidenses parecen adoptar una visión pragmática de esta práctica.

“Aunque las investigaciones demuestran de forma bastante consistente que el castigo corporal no mejora el comportamiento de los niños a largo plazo -y puede tener algunas consecuencias negativas-, la gente no quiere creerlo”, dijo Font. “La gente se basa en su propia experiencia: ‘Bueno, yo sufrí castigos corporales. Yo salí bien’. No tienen en cuenta el conjunto de las pruebas”.

El senador Chris Murphy, demócrata de Connecticut, presentó el año pasado una ley, copatrocinada por el jefe de la mayoría del Senado, Dick Durbin, de Illinois, para prohibir el castigo corporal en todas las escuelas que reciban fondos federales. Fue asignada a un comité del Senado para una audiencia pública en mayo de 2023, pero no ha visto ninguna acción posterior.

El Tribunal Supremo de EE.UU. también ha rechazado las demandas constitucionales contra esta práctica. Cuando los alumnos de secundaria del condado de Dade (Florida) presentaron una demanda contra la disciplina física, el tribunal dictaminó en 1977 que la protección de la Octava Enmienda contra castigos crueles e inusuales estaba reservada a las personas condenadas por delitos; no se aplicaba a la disciplina en las aulas.

Hoy en día, 17 estados permiten técnicamente el castigo corporal en todas las escuelas, aunque cuatro prohíben su uso con alumnos discapacitados. La ley estatal de Carolina del Norte no lo impide, pero todos los distritos escolares del estado bloquearon su uso en 2018. Los legisladores de Illinois pusieron fin en 1994 a esta práctica en las escuelas públicas.

Entre los estados que lo han prohibido por completo, Nueva Jersey tomó la inusual medida de prohibir el castigo corporal en todas las escuelas en 1867. Iowa lo eliminó de las escuelas privadas en 1989. Maryland y Nueva York dejaron de utilizarlo en las escuelas privadas en 2023.

Los defensores de la escuela privada, que se oponen vehementemente a la intervención del Estado, no se opusieron a la nueva ley.

Las escuelas de la Conferencia Católica de Illinois no utilizan el castigo corporal, dijo el director ejecutivo Bob Gilligan.

“Es una práctica anacrónica”, dijo.

Ralph Rivera, que representa a la Coalición de Escuelas No Públicas de Illinois, dijo que no tiene conocimiento de ninguna escuela miembro que utilice esta práctica. Aunque el grupo suele oponerse a la intromisión del Estado en sus aulas, Rivera dijo que oponerse a la prohibición del castigo corporal por principio es difícil de vender.

“Incluso si no lo hacen, nos han dicho que nos mantengamos al margen, porque no queda bien cuando dices: ‘No, queremos poder pegar a los niños’”, dijo Rivera.

La ley no se aplica a las escuelas en casa. Los alumnos que estudian en casa están sujetos a las mismas normas durante el horario escolar que las que afrontan después de clase.

En el caso de los estudiantes deportistas, la disciplina o la corrección en el campo de fútbol o en la cancha de voleibol tendría que ir más allá de lo normal para considerarse castigo corporal, explicó Croke durante el debate de la medida en el pleno la primavera pasada.

“Hablamos en el comité de una situación en la que un entrenador dijera: ‘Corre vueltas’”, dijo Croke. “No creo que esto se aplicara de ninguna manera porque cuando le decimos a un niño que corra vueltas, el objetivo no es necesariamente infligir dolor”.

El debate legislativo, no obstante, incluyó la preocupación republicana de que imponer el requisito a las escuelas privadas pudiera facilitar normas que afectaran, por ejemplo, al plan de estudios o a las enseñanzas religiosas.

Croke, cuyo hijo en edad escolar asiste a una escuela católica, dijo que su intención no era abrir la puerta a la regulación estatal de la enseñanza privada, sino más bien “mantener a los niños fuera de peligro”.

“Ahí hay una línea roja, que nunca debe permitirse pegar a los niños”, dijo.