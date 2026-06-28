Un hombre de 53 años fue arrestado en Florida luego de que presuntamente retuviera a una adolescente de 16 años en su residencia y la encerrara dentro de una secadora de ropa.

El caso ocurrió en una vivienda en Key Largo, donde la menor llamó al 911 para denunciar que estaba siendo retenida contra su voluntad.

“Por favor, dense prisa”, dijo la adolescente durante la llamada, según el medio Local 10.

Al llegar a la escena, agentes de la Oficina del Sheriff del condado de Monroe encontraron a la joven dentro de una secadora, donde presuntamente había sido encerrada por Christopher Michael Veit.

Christopher Michael Veit ( Fotocaptu )

Las autoridades indicaron que no está claro cómo el hombre conocía a la menor ni cómo esta llegó hasta la residencia.

Se alega que el hombre habría agredido sexualmente a la menor. Veit enfrenta ahora cargos por secuestro, actividad sexual ilícita con una menor y por falsificación de dinero, luego de que los agentes encontraran billetes presuntamente falsificados en la vivienda.