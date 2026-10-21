Un importador de alimentos de Nueva Jersey presentó este martes una demanda en la que impugna la facultad del presidente Donald Trump para invocar una ley de la época de la Gran Depresión con el fin de imponer un arancel del 50 % a productos canadienses por valor de 20,000 millones de dólares.

El Gellert Global Group, una empresa familiar de tercera generación dedicada a la importación de queso canadiense, presentó su caso ante el Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos, un tribunal especializado con sede en Nueva York.

En agosto, Trump recurrió al artículo 338 de la Ley Arancelaria de 1930 para imponer aranceles a Canadá, lo que provocó una represalia “dólar por dólar” por parte de Ottawa y agravó las ya de por sí tensas relaciones entre los vecinos y aliados de larga data. El mes pasado, el presidente agravó el conflicto al anunciar una prohibición total de productos canadienses por valor de casi 1,000 millones de dólares, entre los que se incluyen bebidas alcohólicas, productos lácteos y motocicletas.

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La facultad del presidente en materia de aranceles, en virtud del artículo 338, nunca se había utilizado en un litigio comercial, y mucho menos se había sometido a revisión judicial.

“Ningún presidente debería tener la facultad de desempolvar una ley inactiva y utilizarla para imponer aranceles generalizados o prohibiciones a la importación sin los límites exigidos por el Congreso”, afirmó Sara Albrecht, presidenta del Liberty Justice Center, un grupo de defensa libertario que representa al bufete Gellert y que, a principios de este año, impugnó con éxito ante el Tribunal Supremo los anteriores aranceles de Trump.

La Casa Blanca ha afirmado que el Gobierno defenderá enérgicamente los aranceles impuestos por Trump a las importaciones canadienses y considera que la sección 338 es la medida adecuada para contrarrestar lo que el Gobierno considera una discriminación por parte de Canadá contra las exportaciones estadounidenses de productos lácteos, bebidas alcohólicas y automóviles.

Desde que regresó a la Casa Blanca el año pasado, Trump ha intentado levantar un muro de aranceles protectores —impuestos a la importación— en torno a la economía estadounidense. El eje central de esta política fue, en un principio, su recurso a una ley de 1977 para declarar los déficits comerciales que Estados Unidos arrastraba desde hacía tiempo como una emergencia nacional, lo que justificaba la imposición de aranceles de dos dígitos a casi todos los países. Sin embargo, el Tribunal Supremo anuló esos aranceles en febrero, y la Administración Trump se vio obligada a devolver miles de millones de dólares a los importadores que los habían pagado.

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Desde entonces, Trump ha buscado otros fundamentos jurídicos para gravar las importaciones. En julio, por ejemplo, impuso aranceles de entre el 10 % y el 12,5 % a docenas de socios comerciales de EE. UU., alegando que no habían hecho lo suficiente para poner fin a las importaciones procedentes del trabajo forzoso. Esos aranceles también están siendo impugnados ante los tribunales.

A continuación, invocó el artículo 338 para imponer sanciones a Canadá por su supuesta discriminación contra los productos lácteos, los automóviles y las bebidas alcohólicas estadounidenses.

Mientras el artículo 338 permanecía en vigor sin utilizarse durante décadas, el Congreso aprobó nuevas leyes comerciales. Algunas de ellas cedían al presidente la competencia en materia de aranceles, que la Constitución había otorgado originalmente al Congreso. Sin embargo, las nuevas leyes también limitaban la autoridad del presidente a determinadas circunstancias —entre ellas, hacer frente a amenazas a la seguridad nacional y a crisis de divisas— y exigían que el Gobierno llevara a cabo investigaciones y cumpliera otros requisitos procesales con carácter previo.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.