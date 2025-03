BROKEN ARROW, Oklahoma. Leshon Johnson, ex jugador de la NFL, ha sido acusado de dirigir una gran empresa de peleas de perros en la que las autoridades se incautaron de 190 perros, la mayor cantidad incautada a una persona en una investigación federal sobre peleas de perros, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Johnson, de Broken Arrow (Oklahoma), ha sido acusado de poseer perros de tipo pitbull para utilizarlos en una empresa de peleas de animales y de vender, transportar y entregar un perro para utilizarlo en una empresa de peleas de animales, según informó el martes el Departamento.

Los perros fueron incautados a Johnson en octubre de 2024. Presuntamente dirigía la operación de peleas de perros “Mal Kant Kennels” en Broken Arrow y Haskell, Oklahoma, según documentos judiciales.

“El maltrato animal es cruel, depravado y merece un castigo severo”, dijo la fiscal general Pamela Bondi en un comunicado. “El Departamento de Justicia procesará este caso con todo el peso de la ley y mantendrá su compromiso de proteger a los animales inocentes de quienes quieren hacerles daño”.

Johnson ya se había declarado culpable de cargos estatales por peleas de animales en 2004 en Oklahoma. Se le impuso una condena aplazada de cinco años, según documentos judiciales.

El abogado de Johnson, Courtney R. Jordan, no respondió inmediatamente a un correo electrónico de The Associated Press en busca de comentarios.

Johnson presuntamente criaba perros que habían ganado hasta cinco peleas y luego vendía “derechos de semental” y su descendencia a otros peleadores de perros. Según el Departamento de Justicia, el tráfico tuvo lugar en todo Estados Unidos y contribuyó al crecimiento de la industria de las peleas de perros, al tiempo que Johnson obtenía beneficios económicos.

Si es declarado culpable, podría enfrentarse a hasta cinco años de prisión por cada cargo y a una multa de 250,000 dólares.

“El FBI no tolerará que delincuentes dañen a animales inocentes para su retorcida forma de entretenimiento”, declaró en un comunicado el director del FBI, Kash Patel. “El FBI considera las investigaciones sobre crueldad con los animales como precursoras de iniciativas más amplias de delincuencia organizada, similares al tráfico y los homicidios. Este es otro paso más en la ofensiva del FBI contra los delincuentes violentos que dañan a nuestros más inocentes”.

Johnson jugó para los Green Bay Packers, los Arizona Cardinals y los New York Giants entre 1994 y 1999.