Manifestantes enojados por la muerte de George Floyd, un hombre de raza negra que falleció bajo custodia de la policía, ingresaron la noche del jueves a un cuartel de la policía en Minneapolis y desataron incendios.

Transmisiones en vivo mostraron a los manifestantes entrando al edificio, donde sonaron las alarmas de incendio y los rociadores funcionaron mientras se activaban las llamas. La policía parecía haber abandonado el edificio ubicado en el vecindario no lejos de donde Floyd murió el lunes. Un portavoz no respondió de inmediato a los mensajes que dejó The Associated Press.

En las imágenes grabadas por un espectador, se puede ver a Floyd suplicando que no puede respirar cuando el oficial Derek Chauvin, que es blanco, se arrodilla sobre su cuello. A medida que pasan los minutos, Floyd deja de hablar y moverse lentamente.